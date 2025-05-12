В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали 19 пожаров

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За минувшие сутки, 11 мая, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 19 пожаров, 13 из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Помимо тушения возгораний, пожарные совершили 11 выездов по ложным вызовам и три раза выезжали на взаимодействие с другими службами. Также спасатели 3 раза привлекались для ликвидации последствий ДТП.



Сообщается, что на водных объектах Татарстана за прошедшие сутки произошло одно происшествие.



Анастасия Фартыгина