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В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали 19 пожаров

10:33, 12.05.2025
В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали 19 пожаров
Фото: Реальное время

За минувшие сутки, 11 мая, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 19 пожаров, 13 из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Помимо тушения возгораний, пожарные совершили 11 выездов по ложным вызовам и три раза выезжали на взаимодействие с другими службами. Также спасатели 3 раза привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Сообщается, что на водных объектах Татарстана за прошедшие сутки произошло одно происшествие.

Анастасия Фартыгина

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