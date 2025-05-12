В России упростят проведение собраний жильцов, снизив необходимый кворум

Фото: Михаил Захаров

В Госдуму внесут законопроект, который снизит кворум для повторного собрания собственников многоквартирных домов с 50% до 25%. Это позволит жильцам легче принимать решения по важным вопросам. Об этом сообщил РИА «Новости» Марат Нуриев, член комитета по строительству и ЖКХ.

По действующим правилам, собрание считается правомочным, если в нем участвуют владельцы, обладающие более чем 50% голосов. Однако, по словам Ирины Генцлер из фонда «Институт экономики города», около 30-40% собраний сейчас не проводятся из-за отсутствия необходимого кворума.

Реальное время / realnoevremya.ru

Новый законопроект предложит поправки в Жилищный кодекс, позволяя проводить повторные собрания с кворумом в 25%. К вопросам, которые можно будет решать на таких собраниях, относятся перепланировка помещений, благоустройство территории, выбор управляющей компании и определение платы за содержание жилья.

Генцлер уточнила, что это поможет принимать решения по вопросам, которые не вызывают большого интереса у большинства жильцов, и избежать бесконечных задержек.

Анастасия Фартыгина