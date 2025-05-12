В Казани зафиксировали самый высокий чек на ночные киносеансы

Около трети зрителей в 2025 году совершали походы в кино на ночные сеансы. К таким выводам пришли аналитики программы лояльности «СберСпасибо», изучив транзакции по билетам в пяти крупнейших городах России.

— Наши данные показывают, что пик ночных походов в кинотеатры пришелся на январь — примерно 40% от всех визитов. Чаще всего ночные зрители — это женщины, они в два раза чаще мужчин покупают билеты в кинотеатрах после 20.00. Более 60% зрителей составляют миллениалы 25—44 лет, еще 20% — группа 45—64, около 15% — зумеры 18—24. При этом подростки до 18 и люди старше 65 посещают такие сеансы крайне редко — их суммарная доля не превышает 4%. Общая аудитория ночных показов выросла на 20% по сравнению с прошлым годом; однако это скорее связано с приростом участников программы лояльности, а не с тратами в категории, — поделилась Ольга Иванова, директор по маркетингу программы лояльности «СберСпасибо».

«Средний чек ночного сеанса на 6% ниже дневного. Самый высокий средний чек зафиксирован в Казани — 677 рублей; далее следуют Екатеринбург (643 рубля), Новосибирск (632 рубля), Москва (630 рублей) и Санкт-Петербург (618 рублей). Наиболее популярными днями для похода в кино после заката остаются пятница, суббота и воскресенье, а минимальный спрос наблюдается по понедельникам и вторникам», — отметил эксперт.

