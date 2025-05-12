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С 15 мая в Казани ограничат движение на улицах Белинского и Челюскина

10:06, 12.05.2025
С 15 мая в Казани ограничат движение на улицах Белинского и Челюскина
Фото: Мария Зверева

С 15 мая в Казани начнутся ограничения движения транспорта на улицах Белинского и Челюскина. Это связано с реконструкцией тепловода в данном районе, сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Перекрытие будет действовать до 30 июля. Ограничения коснутся следующих участков:

  • от дома №10 по улице Белинского до улицы Челюскина;
  • от дома №1 (корп. 1) по улице Челюскина до здания №16 по улице Лядова.
Анастасия Фартыгина

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