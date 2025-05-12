Экс-президента «Башнефти» Виктора Хорошавцева арестовали за мошенничество
Бывший президент компании «Башнефть» Виктор Хорошавцев был заочно арестован по делу о мошенничестве. Соответствующая информация опубликована в базе данных МВД.
Суд назначил ему меру пресечения в виде двухмесячного заключения под стражу, которое начнется с момента его задержания в России или экстрадиции.
- Хорошавцеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, и он объявлен в международный розыск.
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