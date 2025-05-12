Молодой педагог из Менделеевска лишился более 1,4 млн рублей
В Менделеевске 23-летний учитель стал жертвой телефонных мошенников, потеряв более 1,4 миллиона рублей.
Злоумышленники, представляясь сотрудниками Центробанка и налоговой службы, в течение полутора недель убеждали молодого человека в наличии кредитной задолженности и возможном несанкционированном оформлении кредита на его имя.
Для «решения проблем» педагог перевел на указанные мошенниками счета 1 462 500 рублей, из которых 1,2 миллиона рублей были взяты в кредит.
Только спустя некоторое время потерпевший осознал, что стал жертвой обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
МВД Татарстана напоминает гражданам:
- перепроверяйте любую информацию от незнакомцев;
- перед принятием решений советуйтесь с близкими людьми.
Напомним, что недавно МВД России предупредило о новом способе мошенничества через создание фейковых чатов, куда жертв добавляют от имени работодателей или знакомых.
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