Молодой педагог из Менделеевска лишился более 1,4 млн рублей

Фото: Реальное время

В Менделеевске 23-летний учитель стал жертвой телефонных мошенников, потеряв более 1,4 миллиона рублей.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками Центробанка и налоговой службы, в течение полутора недель убеждали молодого человека в наличии кредитной задолженности и возможном несанкционированном оформлении кредита на его имя.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для «решения проблем» педагог перевел на указанные мошенниками счета 1 462 500 рублей, из которых 1,2 миллиона рублей были взяты в кредит.

Только спустя некоторое время потерпевший осознал, что стал жертвой обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

МВД Татарстана напоминает гражданам:

перепроверяйте любую информацию от незнакомцев;

перед принятием решений советуйтесь с близкими людьми.

Напомним, что недавно МВД России предупредило о новом способе мошенничества через создание фейковых чатов, куда жертв добавляют от имени работодателей или знакомых.

Матвей Гавриков