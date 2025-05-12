Польша закрывает генконсульство России в Кракове из-за подозрений в диверсии

Фото: Максим Платонов

Польша приняла решение закрыть генконсульство России в Кракове. Об этом объявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский. Он объяснил, что такое решение связано с доказательствами, указывающими на возможное участие российских спецслужб в диверсионном акте, сообщили РИА «Новости».

— В связи с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами диверсионного акта в отношении торгового центра на улице Марывильской я принял решение отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове, — написал Сикорский в соцсетях.

Напомним, что в конце весны прошлого года в варшавском торговом центре на улице Марывильской произошел крупный пожар, который практически полностью уничтожил здание. В июне премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о проверке версии о причастности России к этому инциденту, однако конкретных доказательств тогда не представил.

На прошлой неделе Туск заявил, что «точно знает», что пожар стал результатом поджога по заданию российских спецслужб, добавив, что часть исполнителей уже арестована.

Анастасия Фартыгина