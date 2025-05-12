В Казани открылся первый благоустроенный по программе «Наш двор» двор в 2025 году

Фото: Максим Платонов

В Казани завершилось благоустройство первой дворовой территории в рамках программы «Наш двор» в 2025 году. Этот современный двор объединил четыре многоквартирных дома на улицах Ипподромной, Качалова и Спартаковской. Здесь появились новые пешеходные дорожки, освещение и площадка для детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в пресс-службе программы.

Раис Татарстана, посетил обновленный двор и осмотрел большую детскую площадку со сценой. Он обсудил благоустройство с жителями и коллективом инклюзивного центра «Тылсым», который инициировал праздничную программу ко Дню Победы. На мероприятии дети читали стихи, исполняли песни военных лет и представили выставку своих творческих работ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Программа «Наш двор» реализуется в Татарстане с 2020 года и направлена на создание комфортной городской среды. В 2025 году планируется обновить 678 дворов в 16 районах республики. Работы стартовали 30 марта.

Ранее территория не имела должной инфраструктуры: здесь были стихийная парковка и устаревшее детское оборудование. Теперь благоустроенные пешеходные дорожки, освещение и новые детские площадки сделали пространство более функциональным и безопасным. Также было создано 64 парковочных места, из которых 31 — на месте снесенных незаконных построек.

Важным элементом благоустройства стала универсальная площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая отвечает их потребностям.

Анастасия Фартыгина