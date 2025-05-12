Фестиваль «Итиль» пройдет в Казани 9 августа
В этом году он состоится в парке им. Горького
Фестиваль «Итиль» пройдет в Казани 9 августа. В этом году он состоится в парке им. Горького, сообщила на аппаратном совещании в мэрии города руководитель Дирекции парков и скверов столицы Татарстана Айгуль Латыпова.
— Пятый, юбилейный фестиваль состоится 9 августа в парке им. Горького. В программу войдут выступления музыкантов, в своем творчестве обращающихся к этническим мотивам, фолк-лекторий, арт-инсталляции, фудкорт, — рассказала она.
Напомним, летний сезон в парках и скверах Казани стартует 17 мая. Он откроется в Горкинско-Ометьевском лесу праздником «Демоверсия лета», который будет длиться с 8.00 до 22.00.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.