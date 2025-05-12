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Фестиваль «Итиль» пройдет в Казани 9 августа

10:42, 12.05.2025

В этом году он состоится в парке им. Горького

Фестиваль «Итиль» пройдет в Казани 9 августа
Фото: Динар Фатыхов

Фестиваль «Итиль» пройдет в Казани 9 августа. В этом году он состоится в парке им. Горького, сообщила на аппаратном совещании в мэрии города руководитель Дирекции парков и скверов столицы Татарстана Айгуль Латыпова.

— Пятый, юбилейный фестиваль состоится 9 августа в парке им. Горького. В программу войдут выступления музыкантов, в своем творчестве обращающихся к этническим мотивам, фолк-лекторий, арт-инсталляции, фудкорт, — рассказала она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, летний сезон в парках и скверах Казани стартует 17 мая. Он откроется в Горкинско-Ометьевском лесу праздником «Демоверсия лета», который будет длиться с 8.00 до 22.00.

Галия Гарифуллина

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