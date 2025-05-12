США и Китай договорились о временном снижении торговых пошлин

Министр финансов США Скотт Бессент объявил о достигнутой договоренности между Вашингтоном и Пекином о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней. Об этом сообщает РБК.

Согласно соглашению, США снизят пошлины на китайские товары с 145% до 30%, а Китай уменьшит пошлины на американские товары с 125% до 10%.

— Ни одна из сторон не хочет разрыва отношений... мы действительно хотим торговли. Мы хотим более сбалансированной торговли. Я думаю, что обе стороны стремятся к достижению этой цели, — прокомментировал ситуацию министр финансов США.

Данное решение направлено на улучшение торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками мира и демонстрирует обоюдное стремление к развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, что на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, прошедшей с 28 по 29 апреля, участники выразили озабоченность по поводу тарифной политики США.

Матвей Гавриков