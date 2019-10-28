Зима близко: холодный ветер из Арктики несет в Татарстан заморозки

Уже сегодня ночью в республике резко похолодает, а завтра днем температура опустится до нуля

Фото: Олег Тихонов

В Поволжье в одночасье испортилась погода. Сегодня на Татарстан обрушился сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду, а уже завтра ожидается резкое похолодание: днем столбик термометра опустится до нуля, а ночью — до -4 градусов.

Привет из Арктики



Резкое снижение температуры, которое ожидается уже сегодня ночью и завтра днем, вызвано циклоном, идущим с севера, поясняют метеорологи.

— Мы оказались в зоне холодного атмосферного фронта. Именно он спровоцировал сильный ветер: сегодня фиксировались порывы до 16 метров в секунду. Затем мы попадем в тыловую часть циклона, куда будет поступать холодный воздух из Арктики, — рассказал «Реальному времени» завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета, профессор Юрий Переведенцев. — Согласно прогнозу Гидрометцентра России, завтра ожидается резкое похолодание, температура опустится сразу на 10 градусов.

Холода на смену рекордно теплому октябрю

По словам синоптиков, в грядущем резком похолодании — ничего удивительного для этого времени года: согласно климатической норме, среднесуточная температура конца октября — около нуля градусов. Просто до сих пор погода нас сильно баловала.

— По данным на сегодняшний день, среднесуточная температура в октябре составляет 9,3 градуса при норме 4,4 градуса, то есть до сих пор октябрь нас баловал: было в два с лишним раза теплее обычного, — продолжает профессор. — Не исключено, что по итогам полного месяца нынешний октябрь окажется рекордно теплым за всю историю метеонаблюдений.

Пока без сильных снегопадов

Если верить прогнозу Гидрометцентра, холодная погода продержится как минимум всю начавшуюся неделю. Ночью до -5, днем — до -1 градуса. Что будет дальше — прогнозировать пока трудно. А вот сильных снегопадов и дождей пока нет ожидается.

— Северные воздушные массы, как правило, не дают большого количества осадков, — поясняет Юрий Переведенцев. — Лишь в среду, согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Казани ожидается небольшой снег с дождем.

А вот гололедица на дорогах вполне возможна, поскольку температура воздуха будет периодически переходить через нулевую отметку.

Водителям — «переобуться»

В связи с резким похолоданием, ГИБДД настоятельно рекомендует автовладельцам незамедлительно заменить летние шины на зимние.

— При гололедице тормозной путь автомобиля увеличивается в четыре раза, поэтому шипованная резина — мера необходимая, — уверен командир полка ДПС ОГИБДД УМВД России по Казани Михаил Савин. — Мы, например, все свои служебные машины перевели на зимний режим. Сегодня инспекторы ГИБДД, останавливая водителей на дорогах, напоминают им о необходимости замены шин.

У соседей тоже похолодает

Аналогичная картина наблюдается в Поволжье почти повсеместно. Уже с завтрашнего дня ночные температуры ниже нуля ждут в Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Самарской, Ульяновской областях, Пермском крае. Резко испортится погода в Мордовии, Пензенской и Нижегородской областях. Холоднее всего в Кировской области, где столбик термометра завтра опустится до -7, и Удмуртии (-6 градусов). В более южных Саратовской и Оренбургской областях похолодание ожидается на день позже.