Зима близко: холодный ветер из Арктики несет в Татарстан заморозки
Уже сегодня ночью в республике резко похолодает, а завтра днем температура опустится до нуля
В Поволжье в одночасье испортилась погода. Сегодня на Татарстан обрушился сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду, а уже завтра ожидается резкое похолодание: днем столбик термометра опустится до нуля, а ночью — до -4 градусов.
Привет из Арктики
Резкое снижение температуры, которое ожидается уже сегодня ночью и завтра днем, вызвано циклоном, идущим с севера, поясняют метеорологи.
— Мы оказались в зоне холодного атмосферного фронта. Именно он спровоцировал сильный ветер: сегодня фиксировались порывы до 16 метров в секунду. Затем мы попадем в тыловую часть циклона, куда будет поступать холодный воздух из Арктики, — рассказал «Реальному времени» завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета, профессор Юрий Переведенцев. — Согласно прогнозу Гидрометцентра России, завтра ожидается резкое похолодание, температура опустится сразу на 10 градусов.
Холода на смену рекордно теплому октябрю
По словам синоптиков, в грядущем резком похолодании — ничего удивительного для этого времени года: согласно климатической норме, среднесуточная температура конца октября — около нуля градусов. Просто до сих пор погода нас сильно баловала.
Пока без сильных снегопадов
Если верить прогнозу Гидрометцентра, холодная погода продержится как минимум всю начавшуюся неделю. Ночью до -5, днем — до -1 градуса. Что будет дальше — прогнозировать пока трудно. А вот сильных снегопадов и дождей пока нет ожидается.
— Северные воздушные массы, как правило, не дают большого количества осадков, — поясняет Юрий Переведенцев. — Лишь в среду, согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Казани ожидается небольшой снег с дождем.
А вот гололедица на дорогах вполне возможна, поскольку температура воздуха будет периодически переходить через нулевую отметку.
Водителям — «переобуться»
В связи с резким похолоданием, ГИБДД настоятельно рекомендует автовладельцам незамедлительно заменить летние шины на зимние.
У соседей тоже похолодает
Аналогичная картина наблюдается в Поволжье почти повсеместно. Уже с завтрашнего дня ночные температуры ниже нуля ждут в Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Самарской, Ульяновской областях, Пермском крае. Резко испортится погода в Мордовии, Пензенской и Нижегородской областях. Холоднее всего в Кировской области, где столбик термометра завтра опустится до -7, и Удмуртии (-6 градусов). В более южных Саратовской и Оренбургской областях похолодание ожидается на день позже.
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