«Было много тактики и борьбы»: «Синтез» одолел волгоградский «Спартак»

И вышел в лидеры чемпионата

Завоевав три очка в двух очных домашних встречах с лидером чемпионата, казанский «Синтез» сам вышел в лидеры. Правда, пока только по проценту набранных очков. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Какой шикарный свет!»



Бассейн «Оргсинтез» похорошел после ремонта, что практически одновременно заметили бывший директор ВК «Синтез» Кирилл Макаров и известный казанский фотограф Владимир Туник, которые, не сговариваясь, произнесли: «Какой шикарный здесь свет!»

Увы, в начале матча светло и ясно на душе было у команды гостей. В начале периода они повели — 2:0, поскольку наши ватерполисты не разыгрывали лишнего при удалениях и не доводили мяч до «столба». Однако Никита Деревянкин оказался на согласен с таким развитием событий и сравнял счет, сделав дубль.

Начало второго периода опять осталось за гостями — 2:3, но голы Алексея Рыжова-Аленичева и Эмиля Зиннурова, реализовавшего, наконец, численное преимущество, впервые вывели нашу команду вперед. Счет сравнял спартаковец Владимир Нежинский, еще в прошлом сезоне игравший за «Синтез», но гол Аделя Латыпова позволил казанцам уйти на перерыв с минимальным преимуществом — 5:4.

Начало третьего периода опять осталось за гостями — 5:6, но тут у Казани отличился Степан Андрюков. При счете — 6:7 на трибунах закричали: «Тимур, давай», поддерживая выход один на один Тимура Шайхутдинова, воспитанника «Синтеза», играющего сейчас за Волгоград. Но Тимур «не дал», а дал Арслан Закиров, сравнявший счет в поединке — 7:7.

Этот момент мог стать переломным в игре, поскольку уйди гости вперед на два мяча, «Синтезу» было бы сложно отыгрываться. Тем более что в начале заключительного периода мы снова пропустили. Не могли отыграться очень долго, пока за 100 секунд до конца Алексей Рыжов-Аленичев не реализовал пенальти. «Адель, хорош!» — отреагировал тренерский штаб, поскольку пенальти был заработан на Латыпове, который выплывал один на один. От себя лично отметим еще и голкипера казанцев Антона Антонова, отдавшего рискованный, но точный пас на Латыпова.

Бассейн «Оргсинтез» похорошел после ремонта. Фото Владимира Туника

Вскоре Антонов отразил очередной бросок волгоградцев, а Николай Лазарев установил окончательный счет 9:8 — нервная, но такая важная победа «Синтеза». По итогам непростого матча, который в итоге превратился в битву характеров. «Ура Зиннурову. Молодцы, команда! — отреагировал на эту волевую победу в инстаграме ВК «Синтез» депутат Госдумы Марат Бариев, который «намучился» от Волгограда еще во времена, когда был министром спорта Татарстана. Правда, тут надо уточнить, в адрес кого из Зиннуровых — президента клуба Ирека или полевого игрока команды Эмиля, были написаны эти слова?

— Было много тактики, борьбы, старания, и при этом заметно, что пока команды не вышли на свой 100-процентный уровень готовности, пока притираются, присматриваются друг к другу, — резюмировал свои впечатления от матча тренер «Синтез-УОР» Марат Закиров. — Я бы не стал оценивать по этим играм конкретно сборников, поскольку они могут сыграть гораздо сильнее. При этом «Синтез» сыграл уже порядка 20 официальных матчей (ровно 20 — 12 в еврокубках, 8 в чемпионате страны).

Ничья достойных соперников

Повторная игра «Синтеза» и «Спартака» протекала примерно в таком же ключе. Снова гости открыли счет усилиями капитана Агаркова. Но казанцы завершили стартовый период с минимальным преимуществом, после того как Адель Латыпов реализовал удаление, а Алексей Бугайчук забросил мяч с пенальти — 2:1.

В начале второго периода начались качели: вначале два гола волгоградцев, затем два мяча хозяев. Это Сергей Лисунов и Латыпов дважды подряд реализовали лишнего. Увы, мы также нарушали правила, и уже спартаковцы повели 4:3 после удаления у Казани и гола с пенальти. После этого команды обменялись попаданиями в штанги. Тут Тимур Шайхутдинов, как и в первом матче, рванул один на один, только на этот раз ему противостоял другой вратарь «Синтеза» Артем Макас, которого Шайхутдинов переиграл — 4:6. Гол Николая Лазарева сократил разрыв в счете, но спартаковцы снова отличились — 5:7. В концовке периода хозяева забили, но судьи посчитали, что они сделали это по истечении времени, и не засчитали взятие ворот. Между тем, это был уже третий незасчитанный мяч «Синтеза».

В начале третьего периода Эмиль Зиннуров сократил разрыв в счете, и это был первый гол за два матча, который синтезовцы провели в начале периода. Но, выиграв старт, хозяева уступили в середине 8-минутки, отпустив «Спартак» с разницей в три мяча — 6:9. Положение выглядело угрожающим, но его улучшили два гола Лисунова и Михаила Краснова.

В заключительном периоде отличился Бугайчук, сделавший дубль в игре, после чего команды уже не отрывались друг от друга с разницей больше чем в один гол. Гол Лазарева еще раз сравнял счет — 10:10, после чего Николай отличился еще раз, но опять этот мяч не был засчитан. На этот раз капитан казанцев Артем Одинцов решил поинтересоваться у судей, в чем проблема, высказав собственное мнение, что как минимум два гола из четырех были забиты по всем правилам. Но судьи стояли на своем, вскоре зафиксировав очередное взятие ворот, и это был гол «Спартака». К счастью для хозяев, за 100 секунд до сирены Бугайчук оформил хет-трик — 11:11. Кстати, в первом матче Бугайчук разминался прямо в воде, но провел его на вип-трибуне, после матча пообщавшись с президентом клуба.

Концовка матча прошла в нервной борьбе, на последней секунде голкипер казанцев отразил сложный бросок и сохранил ничейный счет на табло — 11:11.

Голы Алексея Рыжова-Аленичева и Эмиля Зиннурова вывели нашу команду вперед. Фото Дмитрия Рогулина (vk.com/spartak_volgograd)

Сербы — фавориты нашей группы. Остальных надо уверенно побеждать

Тем временем прошли отборочные матчи чемпионата Европы-2020, куда Россия отобралась «по умолчанию». Стоит заметить, что эти игры принесли ряд неожиданностей, таких как победы Грузии над Германией или Словакии над Францией. Для реноме чемпионата России важно, что сборная Белоруссии, костяк которой составляют игроки Высшей лиги — РЦОП из Минска, обошла в таблице команду Украины.

Соперниками россиян станут команды Сербии, Румынии и Голландии. Итоги жеребьевки «Реальному времени» прокомментировал все тот же Марат Закиров, только теперь уже в качестве второго тренера национальной сборной России.

— Сербы — олимпийские чемпионы, думаю, что они больше не будут играть проходным составом, наоборот, вернутся к основе, чтобы наиграть ее к Олимпиаде, куда эта сборная уже отобралась. И это самый сложный соперник, фавориты нашей группы. Даже изменения в правилах игры, думаю, не скажутся на их силе, поскольку там хватает подвижных игроков: Мандич, Филиппович, те же Митрович, Прлаинович и Чук, которые хорошо двигаются, здорово бросают. Поэтому не думаю, что их ударная мощь снизится. Вопрос может возникнуть с возрастом основных игроков — смогут ли они выдержать высокий темп в свои 30 с лишним лет.

Румыны помнятся мне по предыдущей встрече год назад в Барселоне, если не ошибаюсь. Команда относится к средним середнякам, способным занять места от восьмого до 16-го. В хороший день способна преподнести сюрприз, но, я думаю, именно день игры с Россией не станет для них хорошим. На отборе Лиги чемпионов наш «Синтез» обыграл «Стяуа», одну из сильнейших команд Румынии — 17:9, приблизительно так должен завершиться и наш матч. Но даже победа в пять-шесть мячей нас вполне устроит.

Голландцы для меня — темная лошадка, национальную сборную я давно не видел, а о развитии водного поло могу судить по молодежной сборной. Команда 2002 года рождения этим летом сыграла с нами вничью, и мы обыграли голландцев только по пенальти. Видимо, у них намечается ватерпольный бум, и, предваряя его, голландцы взяли на себя роль хозяев предолимпийского отбора. Предполагаю увидеть крепкого середняка, близкого к румынской сборной.

«Сербы — олимпийские чемпионы, и это самый сложный соперник, фавориты нашей группы», — говорит Марат Закиров. Фото news.ru

«В противостоянии с «Ядраном» верю в первую победу «Синтеза» в Лиге чемпионов»

Стоит отметить, что бассейн «Синтеза» после ремонта брендировали под матчи Лиги чемпионов, и первая домашняя игра состоится 29 октября, когда в Казань приедет хорватский «Ядран».

— Касательно дебюта команды в Лиге чемпионов замечу, что ничего страшного в том, что мы проиграли два раза, я не вижу, — мнение все того же Марата Закирова. — С «Олимпиакосом» мои команды встречались два раза, когда я с московским «Динамо» играл в Лиге чемпионов в 2017 и 2018 годах. Там три олимпийских чемпиона из Сербии, основа сборной Греции, очень сильная команда, в игре с которой «Синтез» выглядел очень достойно. Имел даже шансы на положительный результат, но немного не повезло. Ну как немного, одних только штанг и перекладин было четыре.

Мало вопросов и в отношении матча с «Сольноком», поскольку к концу третьего периода счет был ничейным — 8:8. На мой взгляд, команда работает и движется в правильном направлении, нащупывая необходимые игровые связи. Уже в игре с «Ядраном» я рассчитываю на первую победу в Лиге чемпионов. Но для этого необходима поддержка своих трибун.

