«Их нравы»: первый президент Турции, полностью отработавший свой срок

Джевдет Сунай — еще один военный во главе республики

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается рассказ о пятом президенте Турецкой Республики Джевдете Сунае.

И снова президент-военный

Порой судьба привносит в наши жизненные сценарии весьма символичные сюжеты, и генерал Гюрсель в этом плане не стал исключением. 37 офицеров, совершивших переворот 1960 года, привели его на вершину политического Олимпа. Тем символичнее, что после того, как президент Гюрсель впал в кому, находясь в США в 1966 году, комиссия, состоящая тоже из 37-ми, но уже докторов, вынесла решение о том, что он не может продолжать свою деятельность на посту президента. Заветная должность вновь стала вакантной, и начался поиск кандидата, который устраивал бы как военных, которые на тот момент серьезно расширили свое присутствие в парламенте и сенате, так и гражданских, молчаливо взиравших на происходящее.

Таким кандидатом оказался Джевдет Сунай, который на тот момент был начальником генштаба и руководителем Объединения вооруженных сил Турции — авторитетной организации, находящейся в оппозиции Комитету национального единства. Против кандидатуры Суная выступили лишь представители Республиканской крестьянской национальной партии Осман Бёлюкбаш и Альпарслан Тюркеш, справедливо указывавшие на опасность установления антидемократической традиции назначения президентов из числа начальников генштаба. Но их голос не был услышан.



На выборах президента, состоявшихся в Великом национальном собрании Турции 28 марта 1966 года, Сунай получил 461 голос. Фото uludagsozluk.com

Единственным препятствием для назначения Суная на президентский пост было то обстоятельство, что он не был членом ни парламента, ни сената (такое условие было закреплено новой конституцией, принятой в 1961 году). Однако решение нашлось довольно быстро — сенатор Рагып Унер добровольно ушел в отставку, и на его место специальным решением был назначен Джевдет Сунай, который впоследствии, став президентом, не забыл об этой услуге и своим решением восстановил Унера в сенаторском кресле.

На выборах президента, состоявшихся в Великом национальном собрании Турции 28 марта 1966 года, Сунай получил 461 голос за, Тюркеш — всего 11, 13 голосов было отдано за других кандидатов. Таким образом, генерал Сунай стал пятым президентом Турции. Главным его отличием от предшественников стало то, что он отработал свой семилетний срок полностью и самостоятельно покинул этот пост. Другие президенты, как мы знаем, уходили либо из жизни, либо в отставку.

Убежденный ататюркист и государственник

В открытых и доступных турецких источниках очень мало информации о биографии и жизнедеятельности Джевдета Суная. Известно лишь, что он родился на рубеже XIX—XX веков в Трабзоне в семье полкового муфтия. Отметим, что во времена Османской империи при каждом полку находился муфтий, который занимался духовными аспектами солдатской жизни и в мирное, и в военное время. В основном это касалось вопросов проведения богослужений (война войной, а пятикратный намаз никто не отменял) и проведения ритуальных мероприятий, все-таки смерть идет по пятам военных гораздо активнее…

Главным его отличием от предшественников стало то, что он отработал свой семилетний срок полностью и самостоятельно покинул этот пост. Фото tccb.gov.tr

Сунай получил военное образование сначала в Эрзуруме, а затем в Стамбуле, и уже в начале его обучения грянула Первая мировая война. Воевал он на Палестинском фронте, так же, как и генерал Гюрсель, попал в плен к англичанам в Египте вместе с отцом. Освободившись из плена, вернулся в раздираемый оккупантами Стамбул, перешел в Анатолию и принял самое активное участие в войне за независимость. Сначала служил на Южном фронте, затем перешел на Западный, где воевал его товарищ по учебе и по плену будущий генерал Гюрсель. После установления республики Сунай окончил военное образование, и к 1960 году карьерная лестница привела его к должности начальника генерального штаба в звании генерал-полковника.

Из скудных сведений о человеческой стороне личности Джевдета Суная можно почерпнуть, что он был типичным военным старой закалки времен Ататюрка, то есть убежденным ататюркистом и государственником. Еще до президентства, занимая различные военные должности, он основывал благотворительные фонды, которые выдавали стипендии студентам, находящимся в стесненных материальных обстоятельствах, строил школы, дороги, мосты и так далее. Одно время даже преподавал математику в одной из построенных им школ. И все это — на общественных началах.

Продолжение следует