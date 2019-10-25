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Как стать космонавтом: лайфхаки от Антона Шкаплерова

20:00, 25.10.2019
Как стать космонавтом: лайфхаки от Антона Шкаплерова Фото: vesti92.ru

Сегодня в КИУ имени В.Г. Тимирясова состоялась встреча казанских студентов с российским космонавтом-испытателем, полковником ВВС РФ, Героем России Антоном Шкаплеровым. Антон Шкаплеров трижды участвовал в космических полетах в качестве командира корабля и дважды выходил в открытый космос. На орбите он провел в общей сложности более 500 дней. Видеоверсия встречи — в репортаже «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
ОбществоОбразование
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