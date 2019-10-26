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Где же у него была кнопка? Тест к 75-летию Николая Караченцова

07:00, 26.10.2019

За попытку — спасибо

Где же у него была кнопка? Тест к 75-летию Николая Караченцова Фото: otr-online.ru (сцена из спектакля —«Тиль», театр «Ленком»)

Ровно год назад ушел Николай Караченцов — Резанов для влюбленных, Урри для детей и «старший сын» для всех. Однажды он сказал: «Мечту не надо трепать, держи ее при себе, иначе она станет похожей на замусоленную купюру». А мечтой его было, ни много ни мало, «стать артистом номер один». Сбылась она или нет, судить зрителям, а «Реальное время» предлагает своим читателям вспомнить, каким был любимый актер (вокалист, танцор и каскадер) театра и кино, которому завтра могло бы исполниться 75 лет.

Рустем Шакиров
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