«Нефтехимик» приближает отставку Кудашова и возвращается в зону плей-офф

Нижнекамцы забирают у СКА четыре очка из четырех в зубодробительном противостоянии

Резкий подъем «Нефтехимика» в турнирной таблице чемпионата КХЛ — лишь половина откровения, которое дарит нам нижнекамская команда с середины октября. Важнее та игра, с которой «волки» стали добывать очки и которая характеризуется предельной надежностью в обороне, большим количеством бросков и вариативностью в атаке. С 14 октября «волки» одержали уже четыре победы, две из которых — над грандом и главным олигархом Континентальной лиги питерским СКА. «Реальное время» разбирается, почему «Нефтехимик» вдруг стал так хорош на льду, и рассказывает, как команда Буцаева дожала армейцев в Санкт-Петербурге.

Прыжок в восьмерку: Нижнекамск отложил в сторону «гламурный хоккей»

Скажи любому хоккейному болельщику еще пару недель назад, что «Нефтехимик» к середине октября заберется в зону плей-офф КХЛ, вытеснив из нее челябинский «Трактор», поверили бы в это лишь самые оптимистичные поклонники нижнекамского клуба.

Татарстанская команда проигрывала матч за матчем, а самым ужасным получился выезд в Китай, где словно в «Дне сурка» нижнекамцы дважды уступили «Куньлуню» с одинаковым сценарием матча и счетом (1:2, 1:2). Турнирное положение становилось все плачевнее, и уже пошли (пока шепотом) разговоры, о том, что Вячеслава Буцаева скоро в Нижнекамске уже не будет.

Однако на экваторе октября тренерский штаб «Нефтехимика» решил, что сейчас не время думать об изысках — чем проще играешь, тем меньше риска, подправил оборону и стал играть в более осторожный хоккей. Как говорил сам наставник нижнекамцев во время предсезонного турнира в Казахстане, «гламурный хоккей» в команде отложили. Как итог — всего три пропущенных шайбы в трех последних играх, шесть заброшенных и три подряд победы с одинаковым счетом 2:1.

Первой в Нижнекамске «отлетела» довольно крепкая «Сибирь», далее последовало неожиданное, но не такое уж сенсационное поражение в Нижнекамске петербургского СКА, причем большую часть матча «волки» вели «всухую». Победа не сенсационна хотя бы потому, что потеряв летом своих лидеров, питерцы в нынешнем сезоне представляют собой слабый отголосок той команды, что недавно ежегодно участвовала в финалах Кубка Гагарина. Другое дело, что феерящего Владимира Ткачева тоже еще нужно было грамотно сдержать. Да и в целом состав СКА значительно превосходит нижнекамцев в классе.

Первой в Нижнекамске «отлетела» довольно крепкая «Сибирь». Фото vk.com/h.c.neftekhimik

Ну а за 2 дня до ответного матча в Петербурге нижнекамцы заглянули в гости к рижскому «Динамо», откуда тоже увезли итоговую победу (2:1). Она стала для «волков» первой за 8 лет в Риге.



«Волки» выбрались из ямы благодаря точечной селекции и выровненной психологии

Как Нижнекамску удалось вдруг резко исправить ситуацию? Как мы уже писали выше — игра «волков» стала максимально надежной в обороне. Их главной игровой схемой в матчах с «Сибирью» было «1—4» со скоростным наконечником типа Павла Порядина или легионерами Мэттом Уайтом (12 очков в 21 игре) и Заком Митчеллом. Ну а чем дальше, тем разностороннее была и игра впереди.

Во-вторых, «Нефтехимик» провел точечную «чистку» — был «расторгнут» абсолютно бесполезный, не выдерживающий уровня КХЛ Керби Райкел, не набравший ни одного очка в семи играх, разорвали соглашения и с защитником Максимом Игнатовичем и нападающим Александром Авциным (одна шайба в 10 играх).

Доукомплектовали «волки» легионерские позиции опытными финном Йонасом Энлундом и шведом Якобом Берглундом, которые пока не играют, но, похоже, придали некоторой уверенности местной молодежи, не видевшей в команде легионерского костяка. Психология — штука тонкая, а когда ты видишь, что результат зависит только от твоих еще не окрепших сил — можно спасовать.

Игра, с которой «волки» стали добывать очки, характеризуется предельной надежностью в обороне, большим количеством бросков и вариативностью в атаке. Фото vk.com/h.c.neftekhimik

В дальнейшем новые легионеры, безусловно, должны усилить атакующую мощь нижнекамцев. Это не коты в мешке, а хоккеисты, хорошо знающие специфику КХЛ и уже проявившие себя здесь. Скамейка «волков» прибавила в первую очередь в качестве. Тем более что в состав наконец-то вернулся Павел Падакин, выбывший на самом старте сезона.



— До начала сезона все ожидали, что «Нефтехимик» должен бороться за восьмерку первых в своей конференции. И я считаю, что у нижнекамцев были очень хорошие всплески, но ожидать от них сверхигры я бы не стал, — рассуждал в своей колонке в «Реальном времени» эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков. — Сейчас вот экстренно идет смена легионеров — взяли Йонаса Энлунда и Якоба Берглунда, расторгли контракт с Райкелом. В общем, сейчас они еще доукомплектуются иностранными хоккеистами и могут наладить дела — время для этого еще есть. Я бы сейчас не стал смотреть на места — на Востоке все идут очень ровно, важна именно стабильная игра.

До игры с «Нефтехимиком» в СКА был пожар

СКА же к игре накануне стал еще более проблемным с момента нижнекамской игры — после очередного поражения, теперь уже от московского «Спартака» (2:3), появилась информация, что наставник армейцев Алексей Кудашов серьезно повздорил с игроками, высказав им, что те не выполняют его требования, а потом написал заявление «по собственному».

То ли эта информация оказалась ложной, то ли в руководстве СКА успокоили Кудашова, но на утренней раскатке в день матча специалист проводил занятие сам. Пресс-служба питерцев даже подчеркнуто взяла у него комментарий к игре, чтобы показать, что тренер на месте и готов работать.

— Учли все ошибки, которые допустили в прошлых играх, постарались на тренировках их исправить. Надеюсь, сегодня будет уже другая команда. Игроки находятся в боевом настроении, все понимают ситуацию и готовы ее исправлять, — пообещал Кудашов в интервью пресс-службе.

«Учли все ошибки, которые допустили в прошлых играх, постарались на тренировках их исправить. Надеюсь, сегодня будет уже другая команда», — пообещал Кудашов. Фото ska.ru

Из положительного у Питера перед матчем с «Нефтехимиком» было разве что появление в клубе двух новичков из команды-сенсации нынешнего сезона «Витязя» — Артема Швеца-Рогового и голкипера Александра Самонова, которые вышли в составе СКА как раз в матче с «волками». Уже по традиции СКА просто выдернул едва блеснувших хоккеистов из другой команды лиги.

В Петербург «Нефтехимик» приехал играть, а не терпеть

Перед началом встречи стало понятно, что и в составе татарстанцев, наконец, впервые на лед выйдут новички. Энлунд и Берглунд вышли в номинально третьей тройке вместе с Падакиным. Первое звено составили Митчелл, Порядин и Уайт, второе — Хисамутдинов, Куликов и Хайруллин, а четвертое — Грошев, Рыбаков и Шиксатдаров. Барулин занял место в воротах.

Ожидаемо нижнекамцы начали осторожно и отдали шайбу СКА, выжидая ошибки соперника. И дождались ее уже на третьей минуте — Ткачев ошибся в передаче из-за нижнекамских ворот, Порядин вовремя перехватил и тут же протолкнул шайбу на ход Уайту. Американец на скорости пробежал по левому борту и выдал передачу на Митчелла, который легко переиграл Самонова, отправив шайбу под перекладину — настоящий шедевр и пример для методичек в разделе «Как проводить быстрые контратаки».

Надо сказать, что и после заброшенной шайбы «Нефтехимик» не думал уходить в окопы, а смело отрабатывал впереди, создавая моменты у ворот хозяев льда — по броскам в створ в первом периоде гости уступили армейцам совсем немного — 6:7.

Более того, уже вскоре после заброшенной шайбы счет при игре в меньшинстве мог удваивать разыгравшийся в октябре Ильдар Шиксатдаров. Он вываливался с вратарем «1 в 0», но переиграть его не сумел. Вообще, Ильдар к концу первой четверти сезона набрал отличную форму и выглядит одним из самых активных форвардов команды, а в перспективе может стать ее доморощенным лидером — ему уже 25, самое время. Пока же на его счету три шайбы.

Старые болячки снова дали о себе знать

Старые болячки Нижнекамска стали проявляться уже во втором периоде. Целых 6 минут подарил СКА «волкам» для реализации большинства, однако о какой-то вразумительной игре по периметру, четкой расстановке или хотя бы давлении на чужие ворота речи не шло. Напомним, «Нефтехимик» является одной из худших команд КХЛ по игре в большинстве и еще хуже у команды Буцаева с этим компонентом в гостях.

А вот петербуржцы после долгих поползновений и попыток пробить оборону «волков» свое большинство все-таки реализовали — Карпов зарядил от границ правого круга с передачи Ткачева и пробил Шарыченкова, который вроде и успел переместиться, но остановить шайбу не сумел. Не слишком уверенно голкипер сыграет и в моменте со вторым пропущенным голом.

Тем не менее нижнекамцы вновь могли отличаться на питерском льду — сначала тот же Шиксатдаров убегал в одиночку, перехватив шайбу у Каблукова в своей зоне, но вновь не обыграл Самонова. В другом стопроцентном моменте Энлунд на пятаке мог замкнуть передачу с разворота от Падакина, но чуть-чуть не попал. Команды уходили на перерыв при счете 1:1, и интрига в матче оставалась стопроцентной.

Неуверенный Шарыченков и сверхзвуковой удар от Зията Пайгина

Целый триллер со множеством видеоповторов и просмотров судей случился в эпизоде с шайбой Наиля Якупова своей родной команде — именно здесь Шарыченков ненадежно прикрыл ближний угол ворот, и шайба зашла за линию вместе с его щитком.

Арбитры смотрели этот эпизод 4 минуты, а когда все-таки приняли решение засчитать гол, Буцаев тут же в «ответку» запросил видеопросмотр на положение вне игры. «Хороший гол» — провозгласили судьи после очередного просмотра «кино» и назначили удаление нижнекамцам за задержку игры — суровая расплата за видеозапрос.

Стоило ли ждать, что «Нефтехимик» выберется и из этой ситуации? Да, стоило — не сказать, что игра была в руках Петербурга. Ждать себя долго нижнекамцы не заставили — грамотно отоборонялись в меньшинстве, вынудили сфолить уже хозяев и в большинстве быстро сравняли счет — менее 30 секунд понадобилось «волкам», чтобы реализовать свой шанс. Это Зият Пайгин просто пушечным броском (140,4 км/час) от синей линии пробил Самонова.

Как Шарыченков исправился, а Митчелл похоронил СКА

Огненный овертайм, где команды обменялись попаданиями в штангу, обоюдными острыми вылазками «2 в 1» и шикарнейшими спасениями вратарей, закончился без голов, и командам предстояло выявить победителя в серии буллитов.

Вот тут-то и пришло время полностью реабилитироваться для Александра Шарыченкова — он блестяще выстоял индивидуальные дуэли и с Кагарлицким, и с Якуповым, и с Карповым, и с Ткачевым, и со Швецом-Роговым. Причем практически во всех моментах в спасении ворот принимал участие именно голкипер — игроки СКА не промахивались.

У нижнекамцев же точным оказался Зак Митчелл во второй попытке, так что американец и Александр вырвали для Нижнекамца вторую победу подряд над питерским грандом. «Нефтехимик» побеждает уже четыре матча подряд и удерживает восьмую строчку в таблице.

Еще более важен, чем результат, тот «вкусный» хоккей, который показала команда Буцаева в Петербурге. Она постоянно лезла на ворота, причем делала это очень вариативно — тут и набросы на пятак, и быстрый переход в атаку, и игра по периметру. На такой хоккей приятно смотреть, а когда он еще и дает результат — это чистое удовольствие.