О себе, власти, народе, Лужкове: главные цитаты Сергея Доренко

Сегодня, 18 октября, Сергею Доренко могло бы исполниться 60 лет. До юбилея известный российский журналист не дожил полгода: 9 мая он умер от разрыва аорты, управляя мотоциклом. В день рождения Сергея Доренко «Реальное время» вспоминает самые смелые и яркие цитаты главного «телекиллера» страны.

«Одни меня любят, другие любят меня ненавидеть»



Так в 1999 году Сергей Доренко объяснил популярность своей авторской программы на телевидении.

«В чем причина такого роста рейтинга программы Доренко?

— Думаю, в том, что людям это нравится. Одни меня любят, другие любят меня ненавидеть. Как видите, и тем и другим я даю любовь. А людей, по существу, не интересует вообще ничего, кроме любви и смерти. Все остальное — несущественно».

Из интервью журналу «Огонек», 12 декабря 1999 года.

«Власть обращается с нами так только потому, что мы это позволяем»

Этими словами Сергей Доренко завершил выпуск своей авторской программы, посвященный гибели подводной лодки «Курск». После этого телеканал ОРТ прекратил с ним сотрудничество.

«Власть не уважает нас всех, поэтому лжет. И главное: власть обращается с нами так только потому, что мы это позволяем».

Из авторской программы Сергея Доренко, 2 сентября 2000 года.

Фото russian7.ru

«Петухи — идиоты, а куры — молодцы»

Такой вывод Сергей Доренко сделал по итогам наблюдения за взаимоотношениями в курятнике на его собственной даче.

«У меня на даче 18 кур и 3 петуха. Петухи — идиоты, а куры — молодцы. Там у них в курятнике сложилась система управления. Петухи не поделили кур. Ну что там? Три петуха, 18 кур, мне кажется, ответ напрашивается сам: по шесть баб на брата. Любой бы из нас поступил так, но петухи поступают в соответствии с современными концепциями управления. Самый главный ходит и кукарекает с четырех утра, что он самый главный. Рядом с ним ходит завистник, который ему сверхъестественно завидует. Он хочет стать главным, и он все время ходит рядом и делает такое осанистое лицо. Боярское что-то в нем, за что ему и выклевали глаз. Так вот, пока эти двое разбираются, третий чем занимается? Правильно, топчет все 18 кур. Тихо, молча. Вот она, современная модель управления мировыми корпорациями...»

Из интервью «Комсомольской правде» 30 сентября 2009 года.

«Путин — не выходец из КГБ, если присмотреться»

Об этом Сергей Доренко написал в одном из сообщений на закрытом интернет-форуме LEPROSORIUM. Один из пользователей «Лепры» сделал подборку ярких высказываний публициста, которую Доренко затем разместил в своем Живом журнале.

«Путин — не выходец из КГБ, если присмотреться. Он именно выходец из корпоративной культуры 90–х. Поэтому возврат не нужен».

Цитата из подборки, опубликованной в ЖЖ Сергея Доренко 2 августа 2012 года.

«Русский стиль — самоубийственная безбашенность, самоубийственный идиотизм»

Так Сергей Доренко отреагировал на ДТП, случившееся на Минской улице в Москве в сентябре 2012 года по вине пьяного водителя. В той аварии погибли семь человек.

«Русский стиль — самоубийственная безбашенность, самоубийственный идиотизм. Для самоубийственных идиотов наказание не страшно. А как можно заставить самоубийственных идиотов уважать жизнь других, когда они своей жизни не ценят? Я лично выхода не вижу».

Из программы Сергея Доренко на YouTube, 24 сентября 2012 года.

Фото Максима Платонова

«Википедия» важнее и полезнее, чем компартия»

Об этом Сергей Доренко заявил, комментируя свое решение покинуть ряды КПРФ в марте 2012 года.

«Я систематически носил взносы вам и в Википедию. Википедия оказалась несопоставимо важнее и полезнее для устройства жизни в моей стране, чем Компартия. Вы не обижайтесь, я теперь вашу долю стану платить Вики, от них пользы больше».

Из открытого письма Геннадию Зюганову, 13 марта 2013 года.

«70 процентов россиян — страшный оскал пригородной электрички»

В 2013 году в интервью Дмитрию Быкову Доренко представил собственную классификацию населения России, разделив его на четыре категории. Самую большую из них журналист окрестил «оскалом пригородной электрички».

«Население России состоит из четырех категорий, которые практически не пересекаются. Первая — чиновники. У них действительно начинает ехать крыша от того, что их подпись зачастую приносит людям миллионы, а сами они получают в кассе сорок тысяч. Тут у любого крыша поедет, это заметил и научно обосновал еще Гавриил Попов. Тогда начинается коррупция. И все-таки среди этого чиновничества есть большой процент адекватных и неглупых людей. Это процентов десять от населения в целом. Еще десять — молодые европейцы. Люди, чье появление когда-то меня бесконечно умилило: они тормозят перед «зеброй»! Они не хотят жить, как в Европе, они уже в ней живут, у них просто европейские мозги. Им под тридцать. И это еще процентов десять.

Дальше — те, кто хочет быть Европой, но ею не является. Это шестидесятники и старшие дети шестидесятников, те, кому от сорока до семидесяти. С ними прекрасно поговорить, в деловом плане они менее надежны, доход у них средний. И это еще десять процентов.

А остальные семьдесят — это аудитория Стаса Михайлова, люди с утраченными представлениями о добре и зле, эстетике и вкусе, милосердии и законе. Это страшный золотой оскал пригородной электрички. И в отличие от благодушных современных народников, я вижу этот оскал. Я боюсь его».

Из интервью Дмитрию Быкову 29 июля 2013 года.

Фото kremlin.ru

«Мы можем поковырять кочергой посильнее»

Этой метафорой Сергей Доренко в 2014 году ответил на вопрос о том, смирится ли Запад с присоединением Крыма к России.

«Западу надо смиряться. С одной стороны — не хочется быть циничным, с другой — я все-таки крымчанин... У России есть масса способов создать проблемы для Запада. Мы можем поковырять кочергой посильнее... Мы должны давить, пока Запад не запищит: «Крым ваш». Пока не запросят пощады, мы не отпустим».

Из интервью «Комсомольской правде» 29 мая 2014 года.

«Нашептать народу — наша задача»

Так Сергей Доренко ответил на вопрос о том, правда ли, что это он сделал Путина президентом.

«Нет, делает президентом человека только народ. А вот нашептать народу — наша задача».

Из видеоинтервью Юрию Дудю 14 августа 2018 года.

«Народ, кроме того, что он ребенок, он женщина»

Таким сравнением Доренко описал взаимоотношения Владимира Путина с российским народом.

«Народ, кроме того, что он ребенок, он женщина. Все исследователи говорят о том, что толпа — женщина. Женщины — как очень злые кони, пел Высоцкий. И вот женщиной как можно руководить? Ей нельзя сказать, чего она не хочет. Ей надо нашептать, чего она хочет».

Из видеоинтервью Юрию Дудю 14 августа 2018 года.

Фото kprf.ru

«Пока Сталин лежит в центре Москвы — он жив»

Так Сергей Доренко обосновал свое требование убрать могилу И.В. Сталина с Красной площади, адресованное Федеральному собранию, правительству РФ и администрации президента. С таким обращением журналист выступил в очередную годовщину со дня смерти Сталина.

«Пока Сталин лежит в центре Москвы, пока от Сталина измеряется расстояние в России, пока Сталин центр страны — Сталин жив. И с этим надо немедленно покончить. Сталин — это наш позор. Сталин — это то, за что стыдно каждому из нас. У нас должно достать мужества признаться себе в этом позоре и очиститься».

Из сообщения радиостанции «Говорит Москва» 5 марта 2019 года.

«Путин — брат-солдат для России»

Сергей Доренко часто повторял, что Борис Ельцин был для России «мужиком, желавшим ее поиметь», а нынешний глава государства Владимир Путин стал защитником, «братом-солдатом».

«Мерзкая карлица. Хлопотливая тетенька»

«Мне сказали, что где-то в эфире хлопотливая тетенька Соловьев обещала ко мне приставать. Прочь! Прочь от меня, мерзкая карлица! Я боюсь тебя», — заявил он в ролике, опубликованном в его телеграм-канале «Расстрига».

Фото Евгения Начитова / wikipedia.org

«Лужков — член семьи своей жены»

В одной из своих программ цикла, вышедшего в ходе информационной войны против блока «Отечество» во главе с мэром Москвы Юрием Лужковым, Сергей Доренко виртуозно прошелся по не очень ловкому ответу команды мэра и его самого на пассажи в адрес предполагаемых родственников Лужкова со стороны жены — Елены Батуриной.

«Лужков нарочно всех путает, мы с ним так договаривались. Он говорит про членов семьи его жены. Вот его слова: «Никакого отношения Андрей Батурин не имеет к связям с членами семьи моей жены». Что значит эта фраза? Значит, что существуют некие связи с членами семьи лужковской жены, но к ним не имеет отношения Батурин. К связям не имеет. А к членам семьи его жены имеет или нет? До конца не понятно. А член семьи лужковской жены это кто? А это сам Лужков и есть, он себя так иносказательно называет. Ведь у лужковской жены семья с ним, верно? Я так понимаю. У лужковской жены только с Лужковым семья, верно? Раз женщина взрослая и замужем, то ее семья это которая у нее с мужем, правильно? Правильно. Значит, Лужков и есть член семьи своей жены».

Эфир 3 июля 1999 года.

P.S. Сергею Доренко приписывают фразу «Казалось бы, причем тут Лужков?». При этом такой фразы он никогда не говорил, заканчивая программу своей коронной фразой «Всего вам доброго».