Хабиб проведет в Ташкенте первый MMA-турнир, хочет открыть там академию и грозится привести UFC

У Нурмагомедова на Узбекистан большие планы

Уже этой осенью, а именно в конце ноября, российский боец Хабиб Нурмагомедов организует турнир GFC20, который пройдет на новенькой Humo Arena в Ташкенте. Предстоящее событие интересно сразу с нескольких точек зрения. Во-первых, у него есть историческая подоплека — ММА-турнир пройдет в Узбекистане впервые. Во-вторых, любопытна и подноготная вопроса: почему Хабиб выбрал именно Ташкент и как он планирует сотрудничать с руководством республики в дальнейшем? Подробнее — в материале «Реального времени».

Первый в истории турнир в Узбекистане: Нурмагомедовы, Зубайра Тухугов и амбиции «Рати»

Официально действующий чемпион UFC в легком весе анонсировал первый турнир GFC20 на территории бывшей союзной республики в ходе своего выступления на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге на прошлой неделе.

Чуть позже уже через собственный Instagram Хабиб добавил, что будет присутствовать на самом турнире в Ташкенте:

«Я буду присутствовать на турнире #GFC20 в городе Ташкент. Скоро увидимся. Всем здоровья и удачи», — сообщил боец в своем аккаунте. Уже тут закралось подозрение, что появление фигуры Нурмагомедова в этой истории — не более чем мощный пиар для нового турнира, но об этом позже.

Там же, в Санкт-Петербурге, Хабиб рассказал, что в ташкентский октагон 23 ноября выйдут семь мастеров смешанных единоборств из Узбекистана и шесть европейских бойцов. Окончательного списка участников пока нет, но уже известно, что среди них, помимо самого Хабиба, будет скандальный соратник бойца Зубайра Тухугов. Ну а центральный бой вечера состоится между двоюродным братом Хабиба Умаром Нурмагомедовым и другим россиянином, Никитой Чистяковым, из команды «Рать». Причем поединок будет носить титульный характер — на кону будет стоять пояс чемпиона организации GFC, которым сейчас владеет Умар.

На сегодняшний момент в активе Умара Нурмагомедова 11 побед и ни одного поражения — он выступает на профессиональном уровне лишь 3 года, но уже добрался до 70-й строчки мирового рейтинга в легчайшем весе и входит в десятку сильнейших в России.

Чистяков же более опытный боец — выступая с 2012 года, он провел уже 17 поединков, однако в рейтинге находится ниже своего будущего соперника.

Как утверждает менеджер «Рати» Александр Скаредин, будущий бой станет определяющим для Чистякова:

— Это серьезный шаг в карьере. Тем более это бой против непобежденного брата Нурмагомедова. Он уже дрался в США в PFL и ему пророчат UFC. Никита сейчас проходит период подготовки, он очень заряжен. Мы будем драться за титул. И победа над таким соперником очень серьезно поднимет Никиту в рейтингах и расширит аудиторию, что очень важно в ММА. В случае успеха Никита повысит котировки своих акций за рубежом, — отметил функционер.

Шавкат Мирзиёев всерьез озаботился спортивной политикой страны. В качестве главного наглядного примера здесь можно привести ввод в строй ледового дворца в Ташкенте на 12 500 зрителей весной этого года. Фото Mysportedit/wikipedia.org

Почему именно Узбекистан?

Говоря о том, почему местом проведения турнира Нурмагомедов выбрал Ташкент, можно обнаружить сразу несколько мотивов, которые сошлись далеко не случайно.

Во-первых, здесь завязаны интересы первых людей Узбекистана. Известно, что в последние годы глава республики Шавкат Мирзиёев всерьез озаботился спортивной политикой страны, и в качестве главного наглядного примера здесь можно привести ввод в строй новенького многофункционального ледового дворца в Ташкенте на 12 500 зрителей весной этого года. Стадион получил название Humo Arena, а на его открытии присутствовали звезды российской эстрады и спорта — в Ташкент приехали Павел Буре, Татьяна Навка и актер с хоккейными талантами Александр Якушев.

Тогда Навка представила на льду новой арены шоу «Щелкунчик» с участием российских фигуристов. Кроме того, в музыкальной шоу-программе выступили Филипп Киркоров, Николай Басков и Дима Билан. В общем, открытие арены прошло с размахом и вложились узбеки в него соответствующе.

Разумеется, руководство республики хочет по максимуму использовать новую арену, в том числе и для продвижения страны на международной арене. Хоккея высшего класса здесь пока нет — местный клуб «Хумо» играет в российской Высшей хоккейной лиге, так что достаточно логичным решением стал вариант со смешанными единоборствами.

Здесь и совпали интересы Хабиба Нурмагомедова как бизнесмена и публичной личности и руководства Узбекистана, которому необходимо было привлечь фигуру мирового уровня, способную привлечь к турниру большое количество аудитории внутри республики и за рубежом. Эдакий посол смешанных единоборств в Узбекистане.

Ну и, кроме того, людям из бойцовской тусовки известно, что Нурмагомедов является лицом как раз лиги GFC, а его брат закрепил за собой ее главный титул.

Ударили по рукам Хабиб и руководство Узбекистана, судя по всему, в мае нынешнего года. Именно тогда боец приезжал в Ташкент, где отметился совместным фото с родственниками Шавката Мирзиёева.

В своем посте, опубликованном 26 мая, известный спортсмен поблагодарил хозяев за радушный прием.

«Спасибо Вам Братья @oybek.b.tursunov @otabek_muhammadalievich за такое гостеприимство. А так в Ташкенте прохладно, но горячий Самаркандский плов на ифтаре согревает», — написал Нурмагомедов.

Что будет дальше?

На одноразовом проведении турнира не самой топовой лиги GFS сотрудничество Хабиба с Узбекистаном не заканчивается. Боец уже сообщил, что готов и дальше принимать участие в развитии смешанных боевых единоборств в республике и объявил о намерении открыть здесь свою спортивную академию.

«Будем развивать ММА, откроем мою академию. В этом плане у нас много друзей в Узбекистане, много болельщиков. Куда бы я ни ездил по миру, везде узбеки подходят, желают удачи», — приводит слова Хабиба ТАСС.

Более того, в планах у Нурмагомедова и первых лиц Узбекистана привезти в 2020 — 2021 годах в Ташкент и первый в истории страны турнир UFC, а это уже совсем другие имена и другой масштаб освещения.

