Ирек Зиннуров и Ко продвинут спорт в массы через налоговые льготы бизнесу

Депутат Госдумы Ирек Зиннуров поддержал инициативу — дать налоговые льготы предприятиям, которые строят спортивные и культурные центры

Фото: Роман Хасаев

Предприятия, которые строят спортивные и культурные объекты, до сих пор за это не получают от государства налоговых преференций. Их расходы покрываются прибылью предприятий, которая облагается крупным налогом. Ирек Зиннуров, депутат Госдумы от Татарстана, предоставил «Реальному времени» на ознакомление проект подготовленных им в сотрудничестве с группой единомышленников поправок в Налоговый Кодекс РФ: если их примут, то предприятия, которые содержат на балансе или передают государству социально значимые объекты, получат ряд серьезных льгот.

«Бассейн тяжело назвать прибыльным предприятием»

В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин выпустил серию социально значимых указов. В них, в числе прочего, регионам и исполнительной власти России поставлена задача поднять долю россиян, занимающихся спортом, до 55%. Тренд на здоровый образ жизни и на спорт в стране действительно все усиливается. В последние годы в стране сделано очень многое для того, чтобы обеспечить наличие всей необходимой инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. Особенно выделяется в этом плане Казань, носящая неофициальное звание спортивной столицы России. Но вопросов, которые надо решить, все равно остается еще очень много.

Например, большой объем спортивной инфраструктуры для занятий спортом населения можно обеспечивать за счет предприятий, которые строят или содержат на своем балансе бассейны, спорткомплексы, лыжные базы и другие объекты. Но для этого необходимо по возможности снизить их затраты на содержание спортивных сооружений — путем снижения налогового бремени, считает Ирек Зиннуров. Он вместе с коллегами поддержал ряд законодательных инициатив, которые, будучи принятыми, могли бы существенно облегчить взаимодействие государства и бизнеса в развитии спортивной инфраструктуры.

«В советские времена много было неплохих начинаний, в том числе спорт на предприятиях — клубы и спортивные сооружения, которые находились на балансе у предприятий. После распада СССР предприятия стали отказываться от непрофильных активов — и от культурных, и от спортивных объектов. Потому что предприятиям с экономической точки зрения это стало невыгодно. В том числе и бассейн — его тяжело назвать прибыльным предприятием, даже если открыть в него платный доступ для всех желающих. Затрат на него больше, чем можно на нем заработать. И так — с большинством непрофильных активов. Хотелось бы попытаться решить часть проблем с помощью этих наших инициатив».

Подарить государству лыжную базу и получить за это освобождение от НДС

По действующему Налоговому кодексу, налогом на добавленную стоимость не облагается безвозмездная передача государству или городу объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения. То есть подарить городу музей и не платить за это НДС предприятие теоретически может. А вот со спортивными объектами сложнее: прямого указания на применение этого же освобождения от НДС к возведенным организациями спортивным объектам в данной норме нет.

То есть сейчас мы имеем своеобразную правовую коллизию: если предприятие на свои деньги построило, скажем, футбольный стадион, а потом решило подарить его государству, оно должно будет в полном объеме выплатить НДС и налог на прибыль, потраченную предприятием на его строительство или модернизацию. Еще 27 марта 2019 года Владимир Путин однозначно поддержал идею о том, чтобы освободить организации от уплаты НДС и учитывать расходы затраты на строительство спортивных сооружений в непроизводственных расходах при расчете налога на прибыль, если они отдают в государственную или муниципальную собственность стадионы, лыжные базы и другие спортивные объекты, которые они построили.

В июле 2018 года был подготовлен проект федерального закона, в котором содержалось это предложение. Но тогда Комитет ГД по бюджету и налогам не поддержал эту инициативу. В ответ на изменения в подходах государства к рассматриваемой проблеме Ирек Зиннуров предлагает вернуться к обсуждению этого вопроса с учетом того, что позиция Владимира Путина и Антона Силуанова по нему совершенно однозначна: налоговые преференции для безвозмездной передачи спортивных объектов вводить нужно. Правда, механизм и условия такой передачи необходимо прорабатывать отдельно.

Если предприятие передает спортивный объект в государственное или муниципальное пользование, тогда его необходимо освободить от налога НДС и на прибыль, комментирует Зиннуров. Фото Максима Платонова

Ирек Хайдарович комментирует «Реальному времени»:

«Если предприятие передает спортивный объект в государственное или муниципальное пользование, тогда его необходимо освободить от налога НДС и на прибыль. Потому что по факту он передает социально значимый объект, благодаря которому можно организовать занятия спортом для широких масс, а городу не нужно вкладывать деньги в строительство — он получит на баланс готовый объект».



Открыть общественный доступ в свой бассейн — закрыть вопрос с налогом на имущество

Еще одна законотворческая инициатива, которую поддерживают Зиннуров и его коллеги, относится к тем предприятиям, которые уже содержат на балансе спортивные и культурные сооружения. Такие объекты могут использовать не только сотрудники предприятия, но и любые заинтересованные горожане — пусть даже за определенную плату. Ирек Хайдарович уверен: много спортивных объектов не бывает, важно научиться их правильно использовать.

«У нас уже поставлена работа в плане физкультуры и спорта в школах, вузах и ссузах. Она там хоть как-то да ведется. Но как только человек заканчивает учиться и попадает на предприятие — все, охват заканчивается. Он должен где-то заниматься спортом, и я предлагаю дать предприятиям стимул к тому, чтобы тоже включаться в решение этой проблемы. Те объекты, которые у предприятия уже есть, я предлагаю использовать не только для внутренних нужд, но и предоставлять в них возможности для занятий физкультурой и спортом муниципальным учреждениям». Зиннуров предлагает сделать это одним из условий предоставления льгот по налогу на имущество.

Депутат считает, что многие крупные предприятия удерживает от строительства новых и от увеличения затрат на содержание спортивных объектов именно это — отсутствие налоговых преференций. Между тем содержать тот же бассейн влетает в копеечку с учетом всех коммунальных платежей, зарплаты сотрудников, ремонта, амортизации и уплаты всех налогов.

Депутат считает, что многие крупные предприятия удерживает от строительства новых и увеличения затрат на содержание спортивных объектов именно это — отсутствие налоговых преференций. Фото Олега Тихонова

В действующей редакции Налогового Кодекса от налога освобождаются только те спортивные объекты, которые используются инвалидами. Между тем бизнесу нужен стимул создавать инфраструктуру для спорта, чтобы ею могли воспользоваться все желающие. Одним из таких стимулов может стать налоговое поощрение организаций, которые создают и содержат фитнес-залы, бассейны, спортплощадки и другие спортивные объекты. Поэтому группа депутатов от Татарстана и подготовила инициативу: они предлагают освободить организации от налога на имущество в отношении построенных ими спортивных объектов, если они предоставляются для оказания физкультурно-спортивных услуг гражданам. Полный список видов таких объектов можно предусмотреть отдельным подзаконным нормативным актом.