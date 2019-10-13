«Их нравы»: «левый центр», сближение с СССР и НАТО и новый путч

Турция после государственного переворота 1960 года. Возвращение Инёню

Фото: twitter.com (Исмет Инёню и Джемаль Гюрсель)

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается окончание рассказа о преемнике Ататюрка Исмете Инёню.

Чуть левее



Через полтора года после государственного переворота, приостановившего действие Великого Национального Собрания и привнесшего серьезные изменения в политико-правовой облик страны, в Турции состоялись парламентские выборы, ознаменовавшие собой новый переход на демократические рельсы. По итогам переворота демократическая партия была расформирована, и на выборах 1961 года за депутатские кресла боролись следующие основные политические силы:

народно-республиканская партия;

партия справедливости;

республиканская крестьянская национальная партия;

партия «Новая Турция».

Последние три можно считать наследницами демократической партии, и их проход в парламент символизировал некий реванш покойного Мендереса. Поэтому результаты выборов не устраивали определенные военные круги в Комитете Национального Единства, в котором уже на тот момент наметились серьезные разногласия между представителями различных военных сил, и над страной даже нависла новая угроза военного переворота. Однако генералитет в лице Джемаля Гюрселя и Джевдета Суная собирает в Анкаре лидеров четырех партий и договаривается о том, что президентом страны останется генерал Гюрсель.

Результаты выборов не устраивали определенные военные круги в Комитете Национального Единства, в котором уже на тот момент наметились серьезные разногласия. Фото gazeteilksayfa.com

Одержав относительную победу на выборах, народно-республиканская партия получает 173 депутатских кресла из 450. Ее лидер, уже довольно немолодой Исмет Инёню, во второй раз в своей карьере становится премьер-министром Турции. Новый курс, которым он начинает вести страну, получает неофициальное название «ортанын солу», что можно перевести как левый уклон центризма.

На новом старом посту Исмету Инёню, помимо основных его обязанностей, приходится разбираться и с последствиями государственного переворота 1960 года, в частности с попытками новых восстаний и переворотов в 1962 и 1963 годах. Доходит до того, что в 1964 году на него готовится покушение, которое было успешно предотвращено: преступник был схвачен, а Инёню уже в который раз избежал смерти.

Госплан и пятилетка

В сфере экономики при Инёню начинается переход на плановую модель и принимается пятилетний план развития, расширяются права рабочего класса, в частности осуществляется переход на коллективные трудовые договора, а сами рабочие получают право на проведение забастовок. Кроме того, создаются институт государственной статистики и министерство туризма. Принимаются многолетние планы по развитию юго-восточной Анатолии, наименее развитой части страны. Стоит отметить, что Инёню, так же как и Ататюрк в свое время, уделяет большое внимание развитию науки и технологий. Была основана государственная исследовательская библиотека, а также организация по научно-техническим исследованиям, больше известная по аббревиатуре ТЮБИТАК.

Инёню, так же как и Ататюрк в свое время, уделяет большое внимание развитию науки и технологий. Фото wikipedia.org

Во внешнеполитической сфере Инёню, как и в период Второй мировой войны, придерживается многовекторной модели. Происходит сближение с Советским Союзом, заключается Анкарское соглашение об ассоциативном членстве Турции в Европейском экономическом сообществе. Необходимо отметить, что сегодня это соглашение является базисом в многолетнем процессе вступления Турции в Евросоюз. Совместно с Ираном и Пакистаном Турция основывает организацию совместного регионального развития. Налаживается непрерывное радиосообщение со странами Европы и Азии.

Отдельно необходимо отметить усиление силового блока — за счет модернизации армии, укрепления позиций в НАТО, создания Организации национальной разведки и Совета национальной безопасности Турции.

Конец эпохи

Мы помним, что на парламентских выборах 1961 года народно-республиканская партия не смогла взять решающее большинство. Остальные места были распределены среди оппозиции и так называемых наследниц демократической партии. По этой причине во время принятия тех или иных решений в парламенте разворачивались нешуточные дискуссии.

Не обошлось без них и в феврале 1965 года, во время очередных чтений по бюджету. Проект бюджета, предложенный правительством Инёню, был решительно отвергнут парламентом, и на этом фоне премьер-министр ушел в отставку, передав бразды правления Суату Хайри Угрюплю. Новые выборы, назначенные на октябрь 1965 года, народно-республиканская партия проиграла, также она проиграла и выборы 1969 года, что привело к внутрипартийным разногласиям относительно дальнейшего курса партии.

В конце концов большинство в партии принимает сторону Эджевита, и Инёню в 1972 году сначала покидает пост председателя народно-республиканской партии, который он занимал на протяжении 34 лет, а затем выходит из партии и снимает с себя депутатские полномочия. Фото haberekibi.com

Окончательный надлом произошел после второго государственного переворота в истории страны, произошедшего 12 марта 1971 года. Генеральный секретарь Бюлент Эджевит и председатель партии Исмет Инёню разошлись во взглядах относительно переворота, что привело к затяжному противостоянию двух харизматичных лидеров. В конце концов большинство в партии принимает сторону Эджевита, и Инёню в 1972 году сначала покидает пост председателя народно-республиканской партии, который он занимал на протяжении 34 лет, а затем выходит из партии и снимает с себя депутатские полномочия.

Однако на этом политическая карьера Инёню не завершается, и в статусе бывшего президента Турции он начинает трудиться в Республиканском сенате. И все же годы берут свое — 25 декабря 1973 года 89-летний Исмет Инёню покидает этот мир. По специальному решению Кабинета министров тело героя освободительной войны, бывшего президента и премьер-министра Турции было захоронено в мемориальном комплексе Аныткабир напротив могилы Мустафы Кемаля Ататюрка.

