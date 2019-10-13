«Информация, что активное использование соцсетей ведет к депрессии, пока не подтверждается»

Социолог Елизавета Сивак о мифах про современных подростков

НИУ ВШЭ опубликовал исследование о поколении современных подростков (так называемом «поколении Z»), которое можно считать сенсационным. Ученые рассмотрели, какие популярные представления о молодежи верны, а какие не соответствуют действительности. В интервью «Реальному времени» один из авторов этой работы, социолог, директор Центра исследований современного детства НИУ ВШЭ Елизавета Сивак рассказала о том, действительно ли существует пропасть между поколениями и можно ли вырастить гения с помощью учебных пособий.

«Посмотрите, какие инструкции к телефонам были раньше и какие сейчас. Их можно даже не читать»

— Елизавета, какие основные выводы вы сделали в своем исследовании?



— Есть теория поколений, которая заключается в том, что ранняя юность и среда, в которой человек растет, сказывается на всем, что человек делает дальше. Говорят, что если мы посмотрим на 20-30-летнего человека, который растет сейчас, и получим данные о людях, которые были 10 лет назад 20-30-летними, то эти группы будут очень сильно различаться. И эти различия обусловлены именно контекстом, в котором люди взрослели.

Подобные идеи очень популярны. Есть представления по разным поколениям. Про подростков, про поколение Z, говорят, что это люди более психологически уязвимые, менее зрелые, более зависимые от Интернета, гаджетов, соцсетей, более привязанные к дому, для них менее значимы друзья, они больше стремятся к успеху.

Мы посмотрели на то, какими данными подтверждаются эти представления, и увидели, что часть представлений просто неверны, под ними нет оснований.

Фото Олега Тихонова

Про подростков, про поколение Z, говорят, что это люди более психологически уязвимые, менее зрелые, более зависимые от Интернета, гаджетов, соцсетей, более привязанные к дому, для них менее значимы друзья, они больше стремятся к успеху

— Например?

— Например, есть миф, что человек поколения Z может чем-то сфокусированно заниматься только очень короткий промежуток времени. Таких исследований просто не было. Какие-то утверждения характерны для всех подростков в целом, например стремление к самостоятельности или к успеху. Какие-то вещи специфичны не для одного поколения, а для всех. Например, все люди без телефона в наше время чувствуют себя некомфортно. Если их попросят посидеть без гаджетов в пустой комнате, то им достаточно сложно это выдержать.

Про теорию поколений интересно думать, но возможности ее проверить достаточно ограничены. В случае каких-то конкретных вещей мы можем увидеть влияние среды, в которой рос человек, но в случае представлений о поколениях что-то вышло из-под контроля. Люди очень смело рассуждают, какие характеристики присущи разным поколениям, только на основании возраста… Но это очень странно. Ложные представления могут создавать почву для дискриминации.

— Получается, что различия между поколениями несущественны?

— В чем-то могут быть различия, но это не пропасть, которую часто рисуют. Тут надо смотреть на разные факторы. Люди даже разного возраста, но из схожих семей, могут быть похожи друг на друга. А люди одного возраста, но растущие в разных контекстах, будут сильно отличаться.

— Но, наверное, есть отличия между людьми, которые выросли без Интернета и с Интернетом.

— Технологии так устроены, что с ними просто работать. Если мы посмотрим, какие раньше были инструкции к телефонам и какие сейчас… Их даже можно не читать, чтобы пользоваться какими-то функциями. Разрыв, связанный с использованием технологий, тоже сильно преувеличен. Он может быть между 90-летними и 15-летними. Для кого-то может быть непривычно обмениваться аудиосообщениями, он думает: «Почему бы не созвониться?». Прочерчивать границы между поколениями на этом основании не очень верно.

Фото Максима Платонова

С одной стороны, взрослые увлекаются играми, детскими развлечениями. В то же время активность детей перестает отличаться от взрослых. Они пользуются теми же устройствами, они существуют в той же информационной среде, их время становится более структурированным

«Многие подростки предпочитают сидеть в Интернете, а не тусоваться. Заинтересованность в сексе тоже снижается»

— А до каких лет сейчас длится детство? Такое ощущение, что современные дети взрослеют раньше, чем прежние поколения, раньше начинают романтические отношения, употребляют алкоголь и сигареты.

— Какие-то вещи сдвигаются на более поздние возраста, например замужество и рождение детей. Учеба тоже продлевается, становится чуть ли не пожизненной, поэтому многие говорят об исчезновение детства как такового, потому что граница между ребенком и взрослым размывается. С одной стороны, взрослые увлекаются играми, детскими развлечениями. В то же время активность детей перестает отличаться от взрослых. Они пользуются теми же устройствами, они существуют в той же информационной среде, их время становится более структурированным (меньше времени остается на игры). И, кстати, заметна тенденция к снижению употребления детьми алкоголя, сигарет, наркотиков.

— Почему так происходит?

— Очень много активности онлайн. Многие дети предпочитают сидеть в Интернете, а не тусоваться и пить алкоголь. Заинтересованность в сексе у подростков тоже снижается.

— А когда вообще появилась идея, что дети отличны от взрослых?

— Где-то в XVII веке. Есть известная книга Филиппа Арьеса «Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке». Там говорится, что дети до XVII века считались маленькими взрослыми, то есть людьми, которые просто отличаются от взрослых размерами. Их одевали как взрослых, и дети могли заниматься теми же самыми занятиями, что и взрослые. Не было такой идеи, что ребенка нужно от чего-то защищать, что он уязвимый, ранимый и беспомощный.

Постепенно детство начало выделяться как некий этап. Первый образ ребенка, отличного от взрослого, это образ неполноценного взрослого, которого нужно довести до полноценного состояния с помощью ходунков и других приспособлений.

Культурный и социальный контекст постепенно начал меняться, и в XVIII веке дети начали восприниматься не как какие-то неполноценные, а, наоборот, как более совершенные, чем взрослые. Потому что они живут в своем детском невинном мире, еще не знают никаких взрослых проблем, у них нет пороков. Было представление, что не надо быстро переводить детей во взрослое состояние, их нужно защищать и оберегать.

Портрет близнецов. Нидерланды, 17 век. Фото liveinternet.ru

Есть известная книга Филиппа Арьеса «Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке». Там говорится, что дети до XVII века считались маленькими взрослыми, то есть людьми, которые просто отличаются от взрослых размерами. Их одевали как взрослых, и дети могли заниматься теми же самыми занятиями, что и взрослые

Детские сады появились только в XIX веке на волне представления о ребенке как о ком-то уязвимом, незащищенном и хрупком существе. Потому и название такое — «детский сад», потому что дети как цветы. Те же представления у нас и сейчас. Мы считаем детей несамостоятельными, хрупкими, нуждающимися в специальной среде для развития, в ограничении от взрослого мира.

Есть очень интересный фильм «Малыши» про младенцев, которые растут в разных культурах. И там мы видим очень разное отношение к детям. Мы видим монгольского мальчика, которые просто лежит в своей люльке один. И как только он чуть-чуть подрастает, то начинает сам гулять по степи. Никто за ним особо не присматривает. Также мы видим там американскую девочку, которая всегда с родителями, ходит на разные занятия. В общем, представление о развитии детей отличается в разных культурах.

«Есть гипотеза, что все большую значимость для подростков приобретает чувство связи с людьми, которых они не знают. Например, с их любимым блогером»

— Какое участие в воспитании детей играют современные родители? Часто можно услышать сетования на то, что сегодня они, как и школа, отстранились от воспитания, и этим занимается Интернет, мультфильмы, блогеры, игры.

— Сейчас, наоборот, можно говорить о таком феномене, как «интенсивное родительство». Это представление о том, что родители предельно важны для детей. Образ хорошего родителя — это не просто человек, который обеспечивает ребенку какое-то образование, одежду, еду и заботу, это человек, который оптимизирует пространство вокруг ребенка, помогая ему выбирать самые лучшие книги, самую лучшую музыку. Это человек, который придумывает много разных занятий с самого детства, водит ребенка на развивающие занятия и так далее.

Про влияние онлайн-среды пока многое неясно. Есть гипотеза, что все большую значимость для подростков приобретает чувство связи с людьми, которых они не знают, например с их любимым блогером. Это люди, с которыми они никогда в жизни не общались и не встречались. Что касается игр, то давно доказано, что агрессивные игры не приводят к всплеску агрессии у детей. Вред от компьютерных игр сильно преувеличен.

Фото Олега Тихонова

Если родители, взвесив все за и против, принимают решение ограничить время ребенка в соцсети или не покупать телефон — хорошо. Если у ребенка много живого общения, то, в принципе, гаджет ему особенно и не нужен

Если говорить о влиянии социальных сетей на психологическое благополучие детей, есть несколько крупных исследований за рубежом, которые показывают, что этого влияния не существует. То есть информация, что активное использование социальных сетей приводит к депрессии, пока не подтверждается.

— То есть пока нельзя судить о том, верно ли поступают родители, которые не покупают гаджеты своим детям?

— Родители гораздо лучше знают своего ребенка. Я не сторонница большого вмешательства в дела семьи. Разумеется, есть случаи, когда это необходимо. Если родители, взвесив все за и против, принимают решение ограничить время ребенка в соцсети или не покупать телефон — хорошо. Если у ребенка много живого общения, то, в принципе, гаджет ему особенно и не нужен.

Для успокоения родителей, у которых ребенок много сидит за компьютером, могу сказать, что Интернет — это не сплошное зло, там можно делать много полезного. Нужно обучить ребенка пользоваться Интернетом безопасно.

— Часто говорят о том, что для современных детей родители, старшие не являются авторитетом. Это черта только нашего времени или так было всегда?

— Понятно, что в подростковом возрасте большую роль для детей начинают играть сверстники, а родители отходят на второй план. Это не специфика сегодняшнего дня. Когда люди видят, что подростки не слушаются взрослых, слушают больше своих друзей, они начинают говорить про особенность данного поколения, но это обычное явление, это универсальная черта подростков.

Фото Олега Тихонова

Я думаю, что скоро и в России появится много советчиков и экспертов, которые будут говорить: «Для развития мозга вашего ребенка делайте то-то и то-то». Хотя реальными исследованиями эти утверждения не подтверждены

«Если у ребенка есть надежные связи со взрослыми, друзья и разнообразные занятия, то, умножив все это на 5, вы не улучшите его развитие в 5 раз»

— Сегодня появилось много сайтов, книг и компаний, которые предлагают сделать из вашего ребенка гения. На ваш взгляд, это имеет какой-то реальный эффект?

— Утверждения о том, что влияет на развитие ребенка и что с этим надо делать, которые содержатся в большинстве таких книг, бегут далеко впереди выводов научных исследований. В России это проявлено пока еще в меньшей степени, но так как это широко распространилось на Западе, к нам это тоже придет. Там стало популярным такое движение, как «нейрородительство», то есть воспитание детей на основе результатов исследований нейронаук. Я думаю, что скоро и в России появится много советчиков и экспертов, которые будут говорить: «Для развития мозга вашего ребенка делайте то-то и то-то». Хотя реальными исследованиями эти утверждения не подтверждены.

Если у ребенка есть надежные связи со взрослыми, есть игрушки, друзья и разнообразные занятия, то, умножив все это на пять, вы не улучшите развитие ребенка в пять раз. Для детей, растущих в менее благополучной среде, эффект от развивающих занятий может быть больше. Существует программа по дошкольному развитию для детей из семей с низким доходом — Head start. Исследования этой программы говорят, что результаты были хорошие. Те, кто участвовал в этой программе, имели лучшие образовательные достижения и с большей вероятностью оканчивали старшую школу, с меньшей вероятностью совершали различные преступления, чем дети из похожей среды, которые не участвовали в программе. Дошкольное образование играет важную роль.

Если ребенку и родителю нравится вместе читать и рисовать, я не вижу в этом ничего плохого. С другой стороны, если родитель решает по 5 часов в день рисовать с ребенком, потому что в умной книжке об этом написано, но при этом ни родителю, ни ребенку рисовать не нравится, то непонятно, зачем это делать.