Преступление в форме розыгрыша: в Казани арестовали организатора «спецоперации МВД»

По версии защиты, имитацией вооруженного задержания хотели вразумить партнера и помочь 14 тысячам покупателям криптовалюты

Фото: Ирина Плотникова

За организацию похищения человека в Казани отправлен под домашний арест интернет-предприниматель Айрат Гилязов. Преступление в форме «маски-шоу» на улице Чистопольской раскрыли по горячим следам еще в декабре. Четверо с оружием и криками: «Попался, наркоторговец!», — вытащили из «Мерседеса» экс-партнера Гилязова и увезли его в наручниках, но вскоре сами были задержаны. Лжеполицейские смогли убедить силовиков — участвовали в розыгрыше, однако шутку расценили как криминал, и парни подались в бега. А признавший вину заказчик похищения в суде поделился с «Реальным временем» своей версией.

Без денег и биткоинов остались 14 тысяч человек



Тридцатилетнего казанца Айрата Гилязова с подругой задержали 23 мая по месту жительства. Никакого сопротивления сотрудники Росгвардии и подразделения по борьбе с групповой преступностью МВД Татарстана не встретили. На следующий день подругу отпустили, а Гилязова доставили в Советский суд Казани для избрания меры пресечения.

Следователь первого отдела Следкома по РТ Рустем Хакимзянов запросил домашний арест подозреваемому в особо тяжком преступлении — организации похищения казанца Артура Бикчантаева в декабре 2018 года. «Помимо Гилязова к уголовной ответственности привлекаются еще четыре лица, местонахождение которых в настоящее время не установлено. Решается вопрос об объявлении их в розыск», — информировал суд Хакимзянов. Домашний арест следователь назвал «оптимальной мерой» для фигуранта, который признал вину.

«Интернет-предпринимательство, биржи», — пояснил суду род своих занятий сам Айрат Гилязов. Официальной работы не имеет, числится в рекламной фирме и занимается биткоинами, получая по 50 тысяч рублей в месяц. С потерпевшим Артуром Бикчантаевым подозреваемый знаком с 2016 года. Тот причастен к созданию некого сайта для операций с криптовалютой. В феврале 2018-го сайт был удален, обязательства перед клиентами остались неисполненными — пояснил следователю на допросе в марте подозреваемый. Речь идет о миллионах, говорит интернет-предприниматель:

«В настоящее время около 14 тысяч человек хотят привлечь меня, Артура и Рустама к ответственности, они периодически звонят и угрожают. <...> Я неоднократно говорил об этом Артуру и Рустаму, меня это реально беспокоило, но Артур и Рустам относились к этому халатно. Тогда у меня появилась идея, чтобы разыграть Артура...».

Идею розыгрыша Гилязов почерпнул в сети: «Я хотел, чтобы якобы сотрудники полиции задержали его и напугали, а потом по сценарию я должен был появиться и сказать, что все это может произойти на самом деле, если мы не отдадим людям деньги».

Идею розыгрыша Гилязов почерпнул в сети

Актерам с оружием обещали 30 тысяч

Потерпевшему партнеру подозреваемого Артуру Бикчантаеву — 32 года. Занимается сетевым маркетингом и игрой на бирже. Свое похищение вечером 17 декабря 2018 года на следствии он описывал так: примерно в 17 часов пообедал в кафе «Палас» на улице Чистопольской, недалеко от дома, решил перепарковать свой «Мерседес» — путь преградила «Газель» (автомобиль ГАЗ 2752, он же «Соболь», — прим. ред.).

Оттуда вышли четверо парней в масках, с оружием, побежали к машине, вытащили его из авто, повалили на землю, одели наручники. При этом кричали: «Наркоторговец, попался!». Подняли его в «Газель», начали говорить: «Что употребляешь? Сейчас повезем тебя на медосвидетельствование». Забрали сотовый телефон, рассказывал силовикам после освобождения Бикчантаев.

Напомним, серебристый фургон «Соболь» был задержан в течение получаса на Оренбургском тракте в рамках операции «Перехват», объявленной после звонка в службу «02» неким очевидцем. Ранее в СМИ прошла информация, что этот свидетель является действующим сотрудником УВД Казани, именно поэтому к его звонку отнеслись так серьезно. Источники «Реального времени» полагают — информация правдива лишь отчасти: якобы угрозы от потерявших деньги «майнеров» поступали и Бикчантаеву, он нанял телохранителей, и именно охрана подняла тревогу.

В результате в полиции оказались участники «маски-шоу» — Виталий Антонов, Александр Трофименко, Игорь Кукушкин и Владимир Цой. На них была полицейская форма, но без спецнашивок и надписей. В салоне «Соболя» обнаружили пневматические пистолеты и автомат вместе с разрешением на это оружие, а также резиновую дубинку и маски.

26 декабря Ново-Савиновский отдел Следкома возбудил дело о похищении и допросил подозреваемого Антонова. Тот признался, что согласился разыграть знакомого Айрата Гилязова за 30 тысяч рублей. С заказчиком познакомился через свою жену — та общается с подругой Гилязова. По словам Антонова, новый знакомый просил отследить Бикчантаева, остановить машину, подойти к ней в масках и увезти Бикчантаева в ближайший отдел полиции. Антонов согласился и заручился помощью приятелей.

Вечером 16 декабря на «Соболе» устроили засаду недалеко от дома жертвы розыгрыша, но прождали зря. На следующий день отследили, как Бикчантаев отъезжает и возвращается к дому. «Мы с оружием выскочили из машины. У меня был пневматический автомат, у Игоря — пневматический пистолет. Положили лицом вниз на землю, надели наручники, посадили в «Газель», — рассказывал подозреваемый Антонов. Его и трех приятелей отпустили под подписку после того, как Гилязов самостоятельно пришел к следователю и рассказал о розыгрыше.

В суде старший помощник прокурора Советского района Равиль Абзалилов поддержал позицию следствия о домашнем аресте

Гилязов: «Я понимаю, это были незаконные действия»

В суде старший помощник прокурора Советского района Равиль Абзалилов поддержал позицию следствия о домашнем аресте. По его мнению, такая щадящая мера пресечения позволит изолировать подозреваемого от предполагаемых сообщников и исключить воздействие на свидетелей.

Адвокат Тимур Беляков выступил против. Дело о похищении было возбуждено в конце декабря, его клиента впервые допросили только 4 марта. Через неделю дело было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел Следкома. И со дня допроса никаких следственных действий с клиентом Белякова не было, как вдруг — задержание.

«Данное преступление действительно было совершено в форме розыгрыша», — подчеркнул защитник. По его мнению, свершиться розыгрышу помешала лишь... оперативность сотрудников полиции. «Если бы план не сорвался, никто бы об этом не узнал. Гилязов привез бы его в отдел полиции «Горки» и отпустил», — уверял он.

Адвокат напомнил версию своего клиента об отношениях с «похищенным»: дескать, тот фактически создал финансовую пирамиду на биткоинах, а Гилязов, не зная об этом, рекомендовал проект своим знакомым, в итоге же деньги стали требовать уже у него. Не знал, что своим розыгрышем нарушает закон, иначе бы не пошел на это.

Сам Айрат Гилязов просил суд дать ему возможность работать и поддерживать семью, где он является единственным кормильцем.

«Скрываться я не собираюсь. Готов отвечать за свои действия, — заявил подозреваемый. — Я понимаю и осознаю — что с моей стороны были незаконные действия. Я, не осознавая этого, лишил человека свободы».

Когда судья Алсу Шайхутдинова удалилась в совещательную комнату, Айрат Гилязов признался «Реальному времени», что и сам потерял деньги, доверившись знакомому. С его слов, тот продвигал проект под виртуальной вывеской «Феникс трейд», говорил, что за ним стоит некая корпорация из Китая.

«Теперь я думаю, что это была просто хорошая легенда», — поделился Гилязов. По его словам, люди заходили на сайт и вкладывались в «китайскую» криптовалюту. Верили обещанию прироста на 300 процентов в год, но в последние 6 месяцев компания прекратила выплаты. Среди 14 тысяч пострадавших оказались не только татарстанцы.

Узнать позицию потерпевшего Артура Бикчантаева на момент публикации не удалось.

Последнее сообщение клиентам компании от 27 февраля 2018 года полно оптимизма

Прогоревший «Феникс»

Официальная страница Phoenix Trade «ВКонтакте» не обновлялась больше года.

При попытке перейти по ссылке на сайт phoenixtrade.ru, появляется сообщение администрации соцсети о подозрительной странице: «Ссылка, по которой Вы попытались перейти, может вести на сайт, который был создан с целью обмана пользователей «ВКонтакте» и получения за счет этого прибыли».

Лидер сообщества Phoenix Trade «ВКонтакте» Рустам Камалов на вопросы «Реального времени» пока не ответил. Последнее сообщение клиентам компании от 27 февраля 2018 года полно оптимизма:

«Мы завершаем сертификацию в Комиссии по ценным бумагам Гонконга, и после завершения всего рабочего процесса мы переходим к полномасштабной международной операции с применением наднациональной криптовой валюты PHOENIX! Вскоре весь мир узнает об этой валюте, которая займет основное место в финансовом, экономическом глобальном секторе!».

На страничку все еще подписаны больше 8 тысяч человек от Питера до Надыма.