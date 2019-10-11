ДРКБ закупит современные инструменты и оборудование на деньги от банка ВТБ

В рамках благотворительной программы ВТБ «Мир без слез» казанская ДРКБ получила от банка подарочный сертификат на 3 миллиона рублей, а для детей организовали большой праздник

10 октября в ДРКБ прошел веселый праздник для детей, которые находятся на длительном лечении. А потом Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ, передал Айрату Зиатдинову, главврачу Детской республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения Республики Татарстан, сертификат на 3 миллиона рублей

«Мир без слез»: на помощь детским больницам ВТБ потратит полмиллиарда рублей

«Мир без слез» — собственная благотворительная программа банка ВТБ, в этом году ей исполнилось 16 лет. Ее особенность в том, что банк никогда не диктует, что именно купить на средства пожертвования: больница всегда определяет это сама, исходя из собственных нужд. Цель программы — повышение качества оказания медицинских услуг для детей именно через поддержку крупных медицинских центров. В этом году сумму пожертвований для региональных больниц банк решил увеличить с полутора до трех миллионов рублей.

География проекта охватывает 53 региона России и постоянно расширяется. В текущем году запланированы 25 акций: четыре в Москве и 21 в регионах. В 2019 году ВТБ окажет помощь детским больницам на сумму 75 миллионов рублей, а всего с момента начала акции до конца 2019 года сумма подаренных больницам денег дойдет до 500 миллионов.

Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ, рассказал журналистам трогательную историю:

«Неделю назад мы были во Владивостоке: в детской больнице города с 2013 года работал аппарат «Искусственная почка» и свой ресурс он уже выработал. В тот день, когда мы приехали, в больницу поступил шестилетний мальчик Миша в критическом состоянии, и старый аппарат отказал именно на нем. Ребенок неизбежно погиб бы, если бы не счастливое обстоятельство: как раз в тот день в больнице установили новое оборудование, которое купили на деньги, выделенные банком. Мы видим в этом счастливый случай: аппарат, купленный на наши пожертвования, сразу же спас жизнь ребенка!»

Не забывают в банке и Татарстан: в прошлом году акция прошла в Нижнекамске, в позапрошлом — в Набережных Челнах. Казанская ДРКБ получает помощь уже в четвертый раз.

Ерофеев добавил:

«Неотъемлемая часть нашей акции — детский праздник, поскольку мы считаем, что детские улыбки и смех — лучшее лекарство. Важно и то, что на память об этом у детей останутся подарки!»

Маша и Медведь, волшебник и злодеи: большой праздник в ДРКБ

Праздник в ДРКБ и вправду получился веселым и радостным. На него пригласили тех маленьких пациентов, которые вынуждены проходить долгое лечение. Сначала их развлекал добрый волшебник в высокой шляпе, а затем дети встретились с героями любимого мультфильма. Малыши от всей души веселились и активно принимали участие в представлении.

А потом раздавали подарки: каждый ребенок уходил с праздника, сжимая в руках чемоданчик с набором для рисования и воздушные шарики. Один из маленьких пациентов внимательно изучил содержимое чемоданчика, и решил, что самое интересное в нем — пакетик с гигроскопичными шариками осушителя: «Я очень люблю бросать их в воду». Впрочем, рисовать малыш тоже очень любит: в этом он признался нашему корреспонденту. Подарок пришелся ко двору.

Ильдар Фатихов: «Эффект от помощи — колоссальный!»

После праздника провели пресс-конференцию для журналистов, в которой приняли участие представители банка ВТБ, ДРКБ и органов власти Татарстана.

Заместитель министра здравоохранения Ильдар Фатихов выразил благодарность неравнодушному бизнес-сообществу:

«Сегодня мы находимся в Детской республиканской клинической больнице — одной из самых высокотехнологичных детских клиник в Российской Федерации, где оказываются все виды медицинской помощи, где лечение проходят дети из Республики Татарстан и Приволжского федерального округа. Охрана здоровья матери и ребенка для Министерства здравоохранения Республики Татарстан — одно из приоритетных направлений деятельности, и большое внимание мы уделяем вопросам детства. Я хотел бы выразить слова благодарности организаторам акции за эту поддержку, за то, что не забывают социальную сферу. И мы надеемся на продолжение этого сотрудничества, чтобы маленькие пациенты получали необходимую им помощь».

ДРКБ закупит кардиологическое оборудование и инструменты для нейрохирургии

Владимир Филатов, руководитель хирургического направления ДРКБ, говорил, что хирургия — локомотив любой клиники. Любому локомотиву нужна энергия, и для больницы эта энергия — в том числе и новейшее оборудование:

«Мы уже знаем, что хотим получить: планируем купить аппарат электрокардиографии, а на большую часть средств — современные инструменты для двух ведущих наших отделений (нейро- и кардиохирургии). Благодаря этому инструментарию мы будем внедрять новые методы хирургического вмешательства. Эти виды помощи оказываются в Татарстане только в ДРКБ».

Айрат Зиатдинов: «Столько счастья вы приносите своими благородными поступками!»

Главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов тоже произнес слова благодарности в адрес руководства ВТБ за активное участие в жизни детей и за благотворительную помощь:

«Хочется сказать слова благодарности руководству банка за активное участие в жизни Детской республиканской клинической больницы, в жизни наших детей. «Мир без слез» — добрая традиция для нашей больницы. Ранее полученная финансовая помощь направлялась на новое оборудование в отделение патологии и реанимации новорожденных, ЛОР-отделение и другие. Большое спасибо всем, кто участвует в жизни нашей больницы, кто неравнодушен, кто готов ежедневно помогать и вместе с нами дарить нашим детям и их родителям радость».

Завершился праздник на самой торжественной ноте: Александр Ерофеев передал Айрату Зиатдинову сертификат на 3 миллиона рублей.

Впереди у благотворительной команды ВТБ еще несколько городов России, еще несколько праздников. И тысячи детей, которым подарят здоровье, не измеряемое никакими деньгами.

Банк ВТБ (ПАО)