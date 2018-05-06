Зиатдинов Айрат Ильгизарович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия» (2000 г.), ординатуру в Казанском государственном медицинском университете по специальности «социальная гигиена и организация здравоохранения» (2002 г.), Институт социальных и гуманитарных знаний по специальности «юриспруденция» (2009 г.).

Трудовая деятельность:

2003 — 2005 гг. — заместитель начальника по лечебной работе отдела здравоохранения Авиастроительного района Управления здравоохранения г. Казани.

2005 — 2008 гг. — начальник отдела здравоохранения Вахитовского района Управления здравоохранения г. Казани.

2008 — 15 сентября 2017 гг. — главный врач городской поликлиники № 4 г. Казани.

С 15 сентября 2017 г. — главный врач ГАУЗ «Городская поликлиника № 21» г. Казани.

С 23 апреля 2018 г. — главный врач ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ».

Награжден почетной грамотой министерства здравоохранения Российской Федерации (2011 г.).

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