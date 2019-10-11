Как Черчесов обошел Хиддинка и готовится обойти Романцева

Нынешний тренерский штаб сборной России — лучший в ее истории

После победы над Шотландией сборной России для выхода в финальную часть Евро-2020 осталось набрать одно очко. Оформить этот выход она может в рекордно короткий срок, за два тура до окончания отборочного турнира под руководством тренера, ненависть к которому до недавнего времени зашкаливала. «Реальное время» оценивает последние полтора года работы Станислава Черчесова, которые стали лучшими в истории российского футбола.

Извинился только Хаит



Детально расписывать матч с Шотландией бессмысленно. Это все равно что давать оценку марафонцу по тем последним 195 метрам, которые он пробегает по дорожке стадиона. Турнирная ситуация перед матчем с кельтами подсказывала, что для выхода на Евро-2020 нам хватит победы, если Казахстан и Кипр сыграют вничью. И такой счет был за 10 минут до конца параллельного матча, но казахстанцы уступили. Получается, что оформлять выход мы будем на Кипре, в игре с ближайшим преследователем, как бы забавно это ни звучало по отношению к команде, отстающей на 8 (!) очков. Это лишает нас привычного развлечения считать, как цыплят по осени, расклады перед финишем. Но тут параллели с цыплятами неуместны. Поэтому данный материал — не репортаж о том, как мы делали последний шаг на Евро, а бытописание последних полутора лет, когда Станислав Черчесов закрепил за собой право называться тренером сборной не только по факту, но и по делам своим.

Если оценивать работу Черчесова только по результату, то следует сказать, что он добился двух последовательных успехов. Поднял сборную на восьмое место, самое высокое в ее истории на ЧМ (исключая советский период), сравнимое с бронзовым успехом Гуса Хиддинка, и выведет ее в финальную часть Евро максимально рано. Если брать итоги матчей, то только Олег Романцев достигал со сборной аналогичного результата по количеству побед подряд, выиграв шесть матчей в отборе на ЧЕ-2000. Но у Черчесова есть шанс и его обойти по этому показателю, поскольку у него сейчас шесть побед подряд, а впереди, мы помним, Кипр.

При этом мнения по отношению к Черчесову до сих пор диаметрально противоположные. Есть целый пласт болельщиков, которые не любят Станислава Саламовича, и целый ряд спортивных и околоспортивных СМИ, их в этой нелюбви поддерживающих. Как через редакционные статьи, так и через комментарии своих пользователей. Там у них свои герои, например, Леонид Слуцкий, обаятельный, как они утверждают, и привлекательный.

Детально расписывать матч с Шотландией бессмысленно. Это все равно что давать оценку марафонцу по тем последним 195 метрам, которые он пробегает по дорожке стадиона

Кстати, на днях все вспоминали, как Россия не смогла выйти в финальную часть Евро-2000, взваливая всю тяжесть вины на голкипера Александра Филимонова. При этом был незаслуженно обойден вниманием тренер Анатолий Бышовец, который в начале отборочного цикла продемонстрировал немощь и бездарность в деле руководства сборной, что отразил и ее результат: ноль очков в трех матчах. Так вот, надо помнить, что Черчесов принимал команду после того, как она «обо…лась» на Евро-2016, что с непередаваемой нежностью повторял Леонид Слуцкий в интервью журналистам.

По-моему, за последние годы только один Ростислав Хаит извинился перед Черчесовым за терабайты грязи, которые пролились на тренера, в том числе и с помощью самого артиста. Но остались еще тысячи его критиков, которые извиняться и менять свою позицию не собираются, кидая обвинения в коуча по любому поводу. Невызов в состав Чалова и Соболева, редкие проигрыши и, главное, такой беспроигрышный аргумент, как «скучная игра сборной», провоцировал их на новую серию критики и оскорблений в адрес тренера.

«Народец-то нынче дрянь»

Достигнутый результат демонстрирует, что нынешний тренерский штаб сборной страны пока лучший в истории, как бы странно это ни звучало. Лучший и с точки зрения стабильности на протяжении двух и более лет. К примеру, обожаемый многими Гус Хиддинк как тренер национальный сборной кончился в Мариборе, о чем мы еще напомним нашим читателям 10 ноября сего года, отмечая десятилетие краха голландца. Кстати, в укор Хиддинку отметим, что Олег Кононов ушел только что из «Спартака», отказавшись от миллиона евро, положенных ему при разрыве контракта. Умом и сердцем понимая, что он их не заслужил. И это не первый такой случай. А нас «тень Хиддинка» не покидала еще полгода после позора в Словении, устраивая бесполезные товарищеские матчи и набивая себе карманы сотнями тысяч евро.

Для тех, кто лишен возможности выйти в интернет, сообщу, что никчемность этого специалиста затем оценили в Турции и Голландии, чьи сборные не смогли выйти под его руководством на ЧЕ-2012 и ЧЕ-2016. Надо еще понимать, что в России под руководством Хиддинка был костяк из победителей Кубка УЕФА-2005 в составе ЦСКА и Кубка УЕФА-2008 в футболках «Зенита». А у Черчесова люди, которые в перерывах между играми сборной сдуваются в той же самой Лиге Европы в составах того же самого ЦСКА и теперь еще и «Краснодара». Плюс еще спартачи, в отношении выступлений которых в еврокубке можно высечь надпись на надгробии «помним, скорбим». Пять подряд поражений в чемпионате страны намекают на то, что если этих футболистов куда-то и вызывать, то не в сборную, а на расстрел. Но у Черчесова-то они преображаются из раза в раз. Там даже Кутепов во время ЧМ напоминал непроходимого защитника. Как сказал бы классик: «народец-то нынче дрянь» — а глядишь ты, восьмой в мире, да на Евро вышел одним из первых.



Национальная команда — это не сборная тура, чтобы формировать ее по принципу: забил два гола, получай вызов на сборы. Это такой же организм, как и клубная команда, которую не тасуют, как карты при новой раздаче

Абзац для чаловофилов

Практически на протяжении всего отборочного цикла к Евро-2020 Черчесова упрекали в том, что он не вызывает в сборную форварда ЦСКА Федора Чалова, а с нынешней осени игнорирует еще и Александра Соболева. В отношении Чалова сразу скажу, что это был бред. Дело в том, что у нас футбольная жизнь не замыкается на одной только национальной сборной, есть еще и другие, например, молодежная. Которая накануне каждого високосного года превращается еще и в олимпийскую. Только вот в России она никак не могла совершить это превращение, поскольку, начиная с 1992 года, мы футбол на Олимпиадах смотрим только по телевизору. Уже и Украина на Играх отметилась, и даже Беларусь, а нас там не было. Сейчас подошло время еще одного шанса, и если в осуществлении его может помочь Чалов, то, конечно, надо делегировать его в основной состав молодежки, а не на скамейку запасных в национальную сборную.

Соболев, которого не Черчесов не вызывал, а теперь вызвал перед Шотландией, — это другая история. Признаться, полтора года назад я сам поддался общим настроениям и критиковал Черчесова (правда, устно) по поводу пребывания в сборной России Владимира Габулова и не привлечения в нее, допустим, Сослана Джанаева или Артема Реброва. И только ознакомившись с опытом коллег Черчесова, понял, что состав сборной — это такой же клуб, в привычном для нас виде. Тренеры сборных формируют костях своих команд во время отборочного цикла и затем производят в них минимальные изменения, близкие к косметическим.

Для подтверждения этой нехитрой мысли можно посмотреть только на вратарские линии сильнейших сборных мира, помня, что зачастую роль второго и третьего голкипера — это роль запасного. Тренеры ведущих сборных комплектуют свои команды из двух сильных голкиперов, при этом четко давая понять, кто из них является основным. Конкуренты работают на команду, понимая, что должны быть готовы использовать шанс помочь ей. Иногда он предоставляется. Серхио Гойкочеа привел Аргентину к «серебру» на ЧМ-1990. Франческо Тольдо превратился в спасителя Италии на Евро-2000. Йенс Леманн вышел из-под тени Оливера Кана аккурат перед ЧМ-2006.

Национальная команда — это не сборная тура, чтобы формировать ее по принципу: забил два гола, получай вызов на сборы. Это такой же организм, как и клубная команда, которую не тасуют, как карты при новой раздаче. Что Черчесов, даже не имея опыта работы со сборной, понял с самого начала. Кстати, итоговая победа 4:0 над Шотландией была достигнута костяком, который он определил для себя перед российским ЧМ. За 12 матчей ЧМ и отбора на ЧЕ «скучная» Россия забила 33 гола, и у критиков Черчесова есть еще три матча нынешнего отборочного цикла, чтобы присоединиться к извинившемуся Хаиту и покончить с хейтом.

