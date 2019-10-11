Самозахваченные земли и охранные зоны: какие изменения произошли в земельном законодательстве

Как можно законно стать владельцем ранее захваченной земли и чем грозит аббревиатура ГМР (границы минимальных расстояний)

В сентябре этого года у россиян появилась возможность официально узаконить самозахваченные земли, соответствующие изменения земельного законодательства уже вступили в силу. Правда, есть определенные ограничения. Дина Гайзатуллина, генеральный директор АО «Республиканский кадастровый центр «Земля» (РКЦ «Земля»), одного из крупнейших землеустроительных предприятий Поволжья, рассказала в интервью «Реальному времени» подробности изменений.

Как «самозахват» сделать легальным

— Одно из последних обсуждаемых изменений — жители страны теперь могут стать собственниками самозахваченных земель. Расскажите подробнее о вступивших в силу поправках, как можно узаконить самовольно занятые участки?

— Да, 16 сентября вступили в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости. С этого момента любой может стать владельцем земли, которую когда-то самовольно занял. Речь идет именно о тех территориях, которые используются таким образом более 15 лет. Оформить их в собственность можно после проведения комплексных кадастровых работ. В каком случае получится узаконить такие участки? Ими нужно пользоваться более 15 лет, не иметь споров с соседями и претензий со стороны органов власти. Правда, узаконить абсолютно любую землю не получится. Площадь такой территории должна быть не более предельного минимального размера земельного участка, который уже установлен правительством региона. Если же такой показатель не определен, то площадь самовольно занятого участка, владельцем которого теперь можно стать на законных основаниях, не должна превышать 10 процентов от размеров основного (законно приобретенного) участка.

— Можно ли в таком случае быстро увеличить площадь того участка, который есть?

— Нет, так сделать не получится. Закон направлен только на уточнение существующих участков и в пользу тех собственников, которые уже несколько лет пользуются землей без четко сформированных границ. То есть можно узаконить небольшие излишки, что никак не подразумевает целые самовольно занятые участки. Не нужно надеяться, что спонтанный самозахват земли состоится, если вы приедете на дачу и передвинете забор. Такие действия — уже нарушение земельного законодательства, за которое предусмотрен штраф. Его размер зависит от кадастровой стоимости объекта, но составляет не менее 5 тысяч рублей. При этом нарушение обязательно нужно устранить.

Перспектива судебных споров

— Какие еще значимые изменения в сфере земельных отношений вступили в силу в этом году?

— К 1 сентября крупные компании, связанные с поставкой газа и нефти, должны были решить вопрос с установкой границ минимальных расстояний от магистральных трубопроводов до объектов недвижимости. В дальнейшем эти данные должны внести в ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости). Что это значит на практике? Границы минимальных расстояний определяют, сколько метров должны разделять нефтепроводы, газопроводы от любых других объектов. Раньше подобные зоны с особыми условиями использования регулировались только специальными законами и некоторыми нормативно-правовыми актами. Но летом прошлого года было решено внести изменения в новую главу Земельного кодекса РФ, которая и объединяет требования к различным границам. РКЦ «Земля» со своей стороны выполнил работы по установлению границ минимальных расстояний до магистральных трубопроводов во многих регионах Приволжского федерального округа.

— Что на практике означает установка этих границ? Какие могут быть последствия?

— Сейчас границы минимальных расстояний до магистральных трубопроводов нужно обязательно вносить в ЕГРН. Сведения об обременениях, которые означают ограничения хозяйственной деятельности или даже невозможность строительства, становятся публичными и общедоступными. В перспективе обязательное внесение данных о ГМР в реестр недвижимости может привести к большому количеству судебных споров, например, если у кого-то дача или любое другое строение заступает за ГМР, то недвижимость придется снести. Или решать вопрос через суд. Пока невозможно сказать, сколько объектов уже попало в названную зону. Сейчас Министерство энергетики РФ принимает всю информацию о ГМР, которая затем будет вноситься в Росреестр.

— Последнее время проведение сделок в электронном виде становится все более популярным. Изменились ли как-то требования к их осуществлению?

— В августе этого года вступили в силу изменения в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Теперь при продаже или дарении недвижимости и если сделка совершается в электронной форме, то в ЕГРН обязательно должна быть специальная отметка о возможности такой формы подачи документов. Получить электронную подпись в Кадастровой палате Татарстана легко, нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте uc.kadastr.ru. После чего загрузить сканы документов, оплатить услугу. Затем можно приходить в офис Кадастровой палаты для удостоверения личности, после этого сертификат получают одним из двух способов: через личный кабинет на сайте или забрав подпись на физическом носителе.

«Земельные» проблемы сельского хозяйства

— Основные законодательные изменения обсудили, посмотрим, как они будут реализовываться. Хочется перейти к ближайшей повестке — в это воскресенье пройдет профессиональный праздник тех, кто работает на земле, — День работника сельского хозяйства. Какие основные проблемы в этой области вы можете обозначить как руководитель компании, которая предоставляет услуги в сфере земельных отношений?

— Для начала, пользуясь случаем, хочу пожелать работникам сельского хозяйства благополучия, гармонии дома и на работе, сил и здоровья. Спасибо за ваш труд!

Если говорить о проблемных вопросах в сельском хозяйстве, то повсеместно нарушаются определенные статьи земельного законодательства, которые имеют непосредственное отношение к агрокомплексу. Например, последние почвенные обследования проводились больше 10 лет назад. В четверти районов Татарстана их возраст превышает 50 лет! Больше, чем в половине районов республики, материалы почвенного обследования старше 25 лет. Хотя раньше такие исследования проводились регулярно по всему Татарстану, кадастровый центр «Земля» непосредственно занимался их подготовкой. На основе полученных данных уже готовились проекты внутрихозяйственного землеустройства.

— На что направлены последние? Предполагаю, что сроки действия подобных проектов тоже превышены?

— За последние 15 лет от сельхозпредприятий не было ни одной заявки на подготовку проектов внутрихозяйственного землеустройства. Его суть сводится к тому, чтобы главный агроном понимал, что именно, когда, чередуя с какой культурой, можно сеять на том или ином участке. В документе была вся информация, как максимально правильно и эффективно использовать почвы на территории хозяйства. Сейчас на выполнение таких проектов нет запроса, хотя они должны обновляться раз в 5 лет.

Кроме того, около 10 лет назад мы закончили изготовление карт земель сельхозназначения, подготовили их для всей республики. Документ нужен для понимания, где находятся пастбища, пашни и другие объекты. По федеральному закону такие карты следует обновлять раз в 10 лет. В следующем году перестанут действовать те материалы, которые мы когда-то готовили одними из последних. Сейчас просроченность у карт сельхозназначения составляет 90 процентов.

— Как скажется на сельском хозяйстве отсутствие перечисленных документов?

— Наглядный пример — я была в Китае и видела поля, сожженные химикатами. Почва на них практически не пригодна для того, чтобы что-то выращивать. Такое отношение постепенно приводит к эрозии почв и к снижению плодородности сельхозземель. В этих китайских хозяйствах не было планирования, что, когда и в какой последовательности сажать, поэтому так важно регулярно следить за землями сельхозназначения. РКЦ «Земля» в свою очередь готов помочь в этом, например, мы делаем проекты многолетних насаждений. Наши специалисты подробно расписывают, сколько и каких именно саженцев потребуется, чтобы разбить сад на той или иной площади, какая понадобится техника для обработки и без каких удобрений не обойтись.

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Интернет-газета «Реальное время»