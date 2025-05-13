Минниханов обсудил сотрудничество с главой представительства Лиги арабских государств

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с главой представительства Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве, чрезвычайным и полномочным послом Валидом Хамидом Шилтагом. Об этом сообщила его пресс-служба.

Минниханов выразил благодарность послу за визит в Казань для участия в 16-м KazanForum.

— Наш форум с каждым годом становится все интереснее и насыщеннее. Убежден, Ваше участие в нем и пребывание в Татарстане будет полезным и продуктивным, — подчеркнул раис Татарстана.

Минниханов отметил, что республика активно развивает связи с исламским миром, налажены плодотворные контакты по линии Организации исламского сотрудничества. Товарооборот республики со странами — членами ОИС достиг $8 млрд.

— Нам есть что предложить партнерам из арабских стран, — заявил Минниханов, подчеркнув большой потенциал для развития сотрудничества между Татарстаном и Лигой арабских государств.

В ходе встречи стороны обсудили расширение торгово-экономических связей, перспективы взаимодействия в сфере исламских финансов, халяль-индустрии, а также вопросы укрепления гуманитарного и духовного сотрудничества.



Рената Валеева