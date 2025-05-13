Суд оштрафовал Discord на 800 тысяч рублей

Мировой судья Таганского района Москвы назначил штраф мессенджеру Discord в размере 800 тыс. рублей за несоблюдение российского законодательства. По данным пресс-службы суда, Discord Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП РФ.

Discord — бесплатный коммуникационный сервис для отправки голосовых, текстовых и видеосообщений, популярный среди геймеров и школьников. Соцсеть была создана в 2015 году, ее штаб-квартира находится в Калифорнии. По информации Discord, соцсеть насчитывает около 150 млн активных пользователей в месяц.

С 1 марта 2023 года в России действует запрет на использование иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг. Discord входит в перечень мессенджеров, запрещенных для передачи платежных документов и персональных данных россиян.

В конце июня 2023 года Госдума ввела штрафы до 700 тыс. рублей для финансовых организаций и госструктур за пересылку юридически значимых документов в иностранных мессенджерах. Закон был принят для защиты персональных данных россиян.

Рената Валеева