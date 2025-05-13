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Минобороны сообщило об освобождении села Миролюбовка в ДНР

15:35, 13.05.2025
Минобороны сообщило об освобождении села Миролюбовка в ДНР
Фото: Татьяна Демина

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Миролюбовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны.

— Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Миролюбовка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» также нанесли поражение четырем механизированным, егерской, двум штурмовым бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и трем бригадам Нацгвардии Украины в районах Александрополя, Новоалександровки, Ульяновки, Новоаленовки, Новой Полтавки, Петровского, Димитрова, Красноармейска и Новосергеевки.

По данным ведомства, за сутки в зоне ответственности группировки «Центр» противник потерял:

  • более 470 человек убитыми и ранеными;
  • семь боевых бронемашин, в том числе два американских HMMWV;
  • 15 автомобилей;
  • одно артиллерийское орудие.

Накануне российские войска взяли под контроль населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике.

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