Минобороны сообщило об освобождении села Миролюбовка в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Миролюбовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны.
— Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Миролюбовка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.
Согласно информации Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» также нанесли поражение четырем механизированным, егерской, двум штурмовым бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и трем бригадам Нацгвардии Украины в районах Александрополя, Новоалександровки, Ульяновки, Новоаленовки, Новой Полтавки, Петровского, Димитрова, Красноармейска и Новосергеевки.
По данным ведомства, за сутки в зоне ответственности группировки «Центр» противник потерял:
- более 470 человек убитыми и ранеными;
- семь боевых бронемашин, в том числе два американских HMMWV;
- 15 автомобилей;
- одно артиллерийское орудие.
Накануне российские войска взяли под контроль населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике.
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