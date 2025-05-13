В Госдуме принят законопроект об аресте имущества уехавших россиян, инициированный Госсоветом Татарстана
Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект о возможности привлекать к административной ответственности россиян, которые, находясь за рубежом, совершили правонарушение против интересов России. Также документом предусмотрена возможность ареста их имущества.
Законопроект был внесен в палату парламента в октябре прошлого года Госсоветом Татарстана. Авторы указали, что в связи с проведением спецоперации участились случаи совершения российскими гражданами публичных действий, направленных против основ конституционного строя. По действующему законодательству невозможно привлечь их к административной ответственности.
Законопроектом также предлагается дополнить КоАП РФ положениями, устанавливающими особенности направления находящимся за рубежом нарушителям извещений и процессуальных документов. Они могут быть переданы через законного представителя, защитника или по электронной почте. Последний способ предлагается применять, если в общем доступе на сайте нарушителя есть его телефон или электронная почта.
Кроме того, законопроектом предусмотрена мера, по которой станет возможен арест имущества таких лиц. Дело об административном правонарушении, совершенном за пределами России и направленном против ее интересов, будет рассматриваться по месту нахождения органа, который его возбудил.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что речь идет в том числе об иностранных агентах, которые занимаются противоправной деятельностью, пытаясь разрушить государство.
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