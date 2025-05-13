В Госдуме принят законопроект об аресте имущества уехавших россиян, инициированный Госсоветом Татарстана

Фото: Реальное время

Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект о возможности привлекать к административной ответственности россиян, которые, находясь за рубежом, совершили правонарушение против интересов России. Также документом предусмотрена возможность ареста их имущества.

Законопроект был внесен в палату парламента в октябре прошлого года Госсоветом Татарстана. Авторы указали, что в связи с проведением спецоперации участились случаи совершения российскими гражданами публичных действий, направленных против основ конституционного строя. По действующему законодательству невозможно привлечь их к административной ответственности.



Законопроектом также предлагается дополнить КоАП РФ положениями, устанавливающими особенности направления находящимся за рубежом нарушителям извещений и процессуальных документов. Они могут быть переданы через законного представителя, защитника или по электронной почте. Последний способ предлагается применять, если в общем доступе на сайте нарушителя есть его телефон или электронная почта.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, законопроектом предусмотрена мера, по которой станет возможен арест имущества таких лиц. Дело об административном правонарушении, совершенном за пределами России и направленном против ее интересов, будет рассматриваться по месту нахождения органа, который его возбудил.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что речь идет в том числе об иностранных агентах, которые занимаются противоправной деятельностью, пытаясь разрушить государство.

Рената Валеева