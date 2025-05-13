ISU допустил 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов к отбору на Олимпиаду-2026

Фото: Реальное время

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки 18 российских спортсменов, специализирующихся в конькобежном спорте и шорт-треке, для участия в отборочных турнирах к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Информация об этом размещена на официальном сайте организации.

В список допущенных вошли: Александра Саютина, Анастасия Григорьева, Анастасия Жеганова, Ирина Сальникова, Иван Посашков, Иван Фруктов, Даниил Николаев, Ксения Коржова, Алиса Беккер, Анастасия Семенова, Петр Котмаков, Илларион Саболдашев, Алена Крылова, Анна Овчинникова, Елена Серегина, Анна Уразова, Анна Матвеева и Даниил Найденышев.

Согласно заявлению ISU, одобренный список является окончательным и расширению не подлежит. Спортсмены должны будут продолжать соответствовать критериям отбора, в противном случае их участие может быть аннулировано.

Реальное время / realnoevremya.ru

В ходе тщательной проверки, проведенной специальной панелью ISU, учитывались публичные выступления и заявления атлетов, сделанные после февраля 2022 года. Особое внимание уделялось отсутствию активной поддержки СВО, а также контрактным связям с российскими и белорусскими военными и другими органами нацбезопасности. ISU подчеркивает, что не все спортсмены успешно прошли проверку, а замена отклоненных кандидатов не предусмотрена, за исключением случаев травмы. Допущенные спортсмены также будут проходить специальную олимпийскую антидопинговую программу.

Напомним, что ранее ISU разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без национальной символики. При этом участие в командных соревнованиях на Олимпиаде-2026 для российских и белорусских спортсменов исключено.

Квалификационные соревнования в конькобежном спорте пройдут в рамках Кубка мира с 14 ноября по 14 декабря, а в шорт-треке — в рамках Мирового тура с 16 октября по 30 ноября. Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Рената Валеева