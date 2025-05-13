РСЧС предупредила о сильных дождях и ветре в Татарстане 14 мая
Республиканская система чрезвычайного ситуационного управления (РСЧС) Татарстана сообщила о неблагоприятных погодных явлениях, ожидающихся 14 мая 2025 года. На территории республики, включая Казань, прогнозируются сильный дождь, гроза, град и ветер порывами 15–20 м/с.
В ведомстве рекомендуют избегать нахождения под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.
Для перехода проезжей части следует использовать надземные или подземные пешеходные переходы. Особое внимание необходимо уделить безопасности детей и оказанию помощи пожилым людям.
При возникновении чрезвычайных ситуаций рекомендуется звонить в экстренные службы по номеру 112.
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