Вице-губернатор Смоленской области и экс-глава Нурлатского района Ахметшин скончался на 59-м году жизни

Фото: Динар Фатыхов

Первый заместитель губернатора Смоленской области Алмаз Ахметшин скоропостижно скончался сегодня в возрасте 58 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Смоленской области.

Ахметшин занимал должность первого вице-губернатора с мая 2023 года, курируя вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

До переезда в Смоленскую область, с 2018 по 2023 годы, он возглавлял Нурлатский район Татарстана. Его карьера в сфере государственного управления началась задолго до этого.

Ахметшин родился 11 марта 1967 года в селе Бикулово Нурлатского района ТАССР. В 1991 году он окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В дальнейшем он получил дополнительное образование, пройдя президентскую программу переподготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в КГУ в 2004 году, а также окончив аспирантуру КГАСУ в 2013 году по специальности «Строительные материалы и изделия».

Трудовая деятельность Ахметшина началась в 1991 году в ОАО «Татагропромстрой». Впоследствии он занимал различные должности, в том числе главного архитектора Нурлатского района, работал в РПО «Татсельжилкомхоз» и ОАО «Татагропромстрой».

С 2010 по 2016 годы Ахметшин являлся замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, работая под руководством Ирека Файзуллина, нынешнего главы Минстроя России. В этот период, будучи гендиректором инженерного центра «Энергопрогресс», он принимал участие в вводе в эксплуатацию нового энергоблока ПГУ-230 МВт им. Али Ганеева на Казанской ТЭЦ-1.



Рената Валеева