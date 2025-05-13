Генич: «Рубин» пообещал Даку отпустить в другой клуб»

Фото: Динар Фатыхов

Комментатор Константин Генич оценил вероятность трансфера нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» летом. По его словам, в клубе пообещали футболисту продать его, если поступит предложение.

— «Рубин» Даку пообещал, что его продадут, если будет предложение. Даку привез Рахимов, и у них очень доверительные отношения. Тренер нашел к нему правильную коммуникацию, убедил, что не надо торопиться уходить после чемпионата Европы. Но меньше чем за 9-10 млн евро они Даку не отпустят, даже несмотря на то, что ему обещали, — сказал Генич в эфире программы «Коммент Шоу».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Даку выступает за «Рубин» второй сезон после перехода в 2023 году за 1,5 млн евро. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) албанский нападающий забил 12 голов и отдал 8 голевых передач в 24 матчах. Форвард казанцев занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Контракт Даку с «Рубином» рассчитан до конца июня 2026 года. Его рыночная стоимость оценивается в 7 млн евро.

Зульфат Шафигуллин