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Российские гребцы отказались от участия в чемпионате Европы из-за политической декларации

16:35, 13.05.2025
Российские гребцы отказались от участия в чемпионате Европы из-за политической декларации
Фото: Максим Платонов

Сборная России по гребле не будет участвовать в чемпионате Европы, который пройдет в Польше. Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин, пишет РИА «Новости».

По его словам, российская сторона сначала согласовала все требования и подала список спортсменов. Но затем организаторы чемпионата Европы из Ассоциации гребли Польши выдвинули новое требование — заполнить политическую декларацию. В ней было три пункта:

  • соблюдать нейтральность;
  • подтвердить, что спортсмен не получает госфинансирования или финансирования от спонсоров, связанных с государством;
  • заявить, что спортсмен не поддерживает СВО на Украине и государственную политику главы государства.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После этого сборная России решила отказаться от участия в турнире. Первенство Европы по гребному спорту для спортсменов не старше 19 лет пройдет в Крушвице (Польша) 24–25 мая.

Рената Валеева

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