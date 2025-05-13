Red Wings начала выполнять прямые рейсы из Татарстана во Вьетнам

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания Red Wings успешно выполнила первый прямой рейс из Татарстана во Вьетнам, доставив 400 туристов в аэропорт «Камрань» города Нячанг, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на международный аэропорт «Казань».

— По традиции воздушное судно, выполнявшее первый рейс, встретили водной аркой. Пассажиров приветствовали представители департамента культуры, спорта и туризма Вьетнама, вручив цветы и сувениры, — говорится в сообщении.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Торжественная церемония сопровождалась национальными танцами и музыкой.

Новая чартерная программа расширяет маршрутную сеть авиакомпании, входящей в десятку крупнейших в России, где во флоте насчитывается 27 современных авиалайнеров.

Время в пути до курорта составляет 9 часов. Программа позволяет пассажирам напрямую добираться из Татарстана во Вьетнам.

Напомним, что из Казани запустят авиарейсы в столицу Абхазии, Сухум, с 4 июня.

Матвей Гавриков