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В Казани ограничат движение на перекрестке Баруди и Деловой

15:59, 13.05.2025
В Казани ограничат движение на перекрестке Баруди и Деловой
Фото: Реальное время

В связи со строительством надземного пешеходного перехода на перекрестке улиц Галимджана Баруди и Деловой в Казани будет введено поэтапное ограничение движения транспорта в ночное время. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Ограничения будут действовать в следующие периоды:

  • 17 мая с 23.00 до 5.00 18 мая;
  • 24 мая с 23.00 до 5.00 25 мая.

В указанное время движение транспорта на перекрестке будет полностью перекрыто.

С 15 мая в Казани начнутся ограничения движения транспорта на улицах Белинского и Челюскина.

Рената Валеева

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