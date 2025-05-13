В Казани ограничат движение на перекрестке Баруди и Деловой
В связи со строительством надземного пешеходного перехода на перекрестке улиц Галимджана Баруди и Деловой в Казани будет введено поэтапное ограничение движения транспорта в ночное время. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Ограничения будут действовать в следующие периоды:
- 17 мая с 23.00 до 5.00 18 мая;
- 24 мая с 23.00 до 5.00 25 мая.
В указанное время движение транспорта на перекрестке будет полностью перекрыто.
С 15 мая в Казани начнутся ограничения движения транспорта на улицах Белинского и Челюскина.
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