Nissan объявил о закрытии семи заводов и сокращении производства

Фото: Максим Платонов

Японский автопроизводитель Nissan принял решение закрыть семь заводов по всему миру, сократив их общее число с 17 до 10. Об этом заявил директор компании Иван Эспиноса.

В результате данных мер компания планирует снизить производственные мощности до 2,5 млн автомобилей в год к 2027 финансовому году.

Решение о закрытии заводов последовало за объявлением о сокращении числа сотрудников. По итогам финансового года, завершившегося 31 марта, Nissan получил чистый убыток в размере $4,6 млрд.

Матвей Гавриков