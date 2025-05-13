Минфин готов рассмотреть снижение ставки НДС для общепита

Фото: Максим Платонов

Минфин готов обсуждать возможность снижения ставки НДС для предприятий общественного питания. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет «Интерфакс».

Необходимость снижения ставки НДС была озвучена основателем сети ресторанов «Теремок» Михаилом Гончаровым на встрече президента России Владимира Путина с членами «Деловой России». Гончаров предложил снизить ставку НДС для общепита до 3%, отметив, что существующая система с общей ставкой 20% и правом вычета сложна в администрировании и приводит к налоговым спорам. По его словам, снижение ставки не приведет к серьезному выпадению доходов бюджета.

Путин поддержал данную инициативу, отметив целесообразность «тонкой работы по отраслям».

Силуанов, в свою очередь, отметил, что на встречах с представителями общепита была достигнута договоренность о повышении порога выручки, до достижения которого предприятия освобождаются от уплаты НДС, с 2 млрд до 3 млрд рублей.

Также, по словам Силуанова, снижение ставки НДС для предприятий общепита целесообразно рассмотреть.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Коллеги говорят, давайте сделаем для общепита пониженную ставку НДС (здесь говорилось 3%), чтобы не было дробления и желания дробиться, а такие факты есть, мы видим, что крупные общепитовские сети дробятся. И мы готовы здесь тоже рассматривать вопрос относительно 3% без вычета, может быть, 3-4%, нужно более внимательно расчеты произвести. И такие предложения мы готовы отрабатывать вместе с коллегами, которые работают в общепите, — сказал министр.

Силуанов подчеркнул, что для определения оптимального размера сниженной ставки необходимы дополнительные расчеты.

В то же время министр финансов заявил о твердой позиции Минфина против передачи части НДС на региональный и местный уровень, подчеркнув, что НДС должен оставаться федеральным налогом.

Рената Валеева