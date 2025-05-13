В Госдуме одобрили заключение договора долгосрочных сбережений через «Госуслуги»

Фото: Михаил Захаров

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволяет гражданам с 1 октября текущего года заключать договор долгосрочных сбережений (ДДС) через «Госуслуги». Об этом пишет РИА «Новости».

Минфин России должен разработать интерактивную форму ДДС для размещения на портале не позднее 1 июля 2025 года.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что если вкладчик расторгнет договор долгосрочных сбережений, по которому взносы были уплачены также работодателем, то сумма этих взносов исключается из состава выкупной суммы, получаемой вкладчиком.

В случае прекращения ДДС до 1 апреля года, следующего за годом, в котором гражданин уплатил первый сберегательный взнос, право на получение софинансирования предоставляться не будет. Исключение сделано лишь для случая, когда договор расторгнут в связи с переводом выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Для НПФ и администратора софинансирования вводится обязанность обмена информацией о прекращении у вкладчиков-физлиц права на софинансирование. Администратор также обязан хранить получаемые им сведения, информацию и результаты расчетов. Перечень и сроки хранения этих данных определит правительство.

За счет средств, направляемых на софинансирование, допускается покрывать операционные расходы организации, определенной правительством для осуществления софинансирования («Дом.РФ»). Порядок покрытия таких расходов установит кабмин.

Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу с 1 марта 2026 года, за исключением норм, для которых установлены иные сроки.

Рената Валеева