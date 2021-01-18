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АО АО «Республиканский кадастровый центр «Земля»

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Общая информация

АО «РКЦ«ЗЕМЛЯ» создано в 1961 году на базе Татарской землеустроительной экспедиции проектного института Росгипрозем. В 2002 году реорганизовано в акционерное общество «Республиканский Кадастровый Центр «Земля».

Компания оказывает услуги по межеванию, проводит геодезические работы, техническую инвентаризацию, организует землеустроительную экспертизу, проводит кадастровую оценку, оказывает услуги по картографии и представительство ЭЦП (Технокад) юридическим лицам и гражданам, независимо от местоположения объекта работ, объема и их сложности.

Руководитель — Гайзатуллина Дина Шамилевна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420059, Оренбургский тракт, 8а
  • Телефон: (843) 277-57-17
  • Email: info@rkczemlya.ru

Дата последнего обновления: 18.01.2021

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