АО АО «Республиканский кадастровый центр «Земля»
Общая информация
АО «РКЦ«ЗЕМЛЯ» создано в 1961 году на базе Татарской землеустроительной экспедиции проектного института Росгипрозем. В 2002 году реорганизовано в акционерное общество «Республиканский Кадастровый Центр «Земля».
Компания оказывает услуги по межеванию, проводит геодезические работы, техническую инвентаризацию, организует землеустроительную экспертизу, проводит кадастровую оценку, оказывает услуги по картографии и представительство ЭЦП (Технокад) юридическим лицам и гражданам, независимо от местоположения объекта работ, объема и их сложности.
Руководитель — Гайзатуллина Дина Шамилевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, Оренбургский тракт, 8а
- Телефон: (843) 277-57-17
- Email: info@rkczemlya.ru
Дата последнего обновления: 18.01.2021