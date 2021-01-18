АО АО «Республиканский кадастровый центр «Земля»

Общая информация

АО «РКЦ«ЗЕМЛЯ» создано в 1961 году на базе Татарской землеустроительной экспедиции проектного института Росгипрозем. В 2002 году реорганизовано в акционерное общество «Республиканский Кадастровый Центр «Земля».



Компания оказывает услуги по межеванию, проводит геодезические работы, техническую инвентаризацию, организует землеустроительную экспертизу, проводит кадастровую оценку, оказывает услуги по картографии и представительство ЭЦП (Технокад) юридическим лицам и гражданам, независимо от местоположения объекта работ, объема и их сложности.

Руководитель — Гайзатуллина Дина Шамилевна.

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