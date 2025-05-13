Движение транспорта ограничат на улице Рихарда Зорге в Казани на пять месяцев

Фото: Мария Зверева

В связи с проведением работ по ремонту дорожного полотна на улице Рихарда Зорге в Казани будет введено ограничение движения транспорта сроком на пять месяцев.

Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города, проезжая часть будет полностью перекрыта с 15 мая по 31 октября на участке дороги от улицы Братьев Касимовых до улицы Даурской.

Помимо этого, в связи со строительством надземного пешеходного перехода на перекрестке улиц Галимджана Баруди и Деловой в Казани будет введено поэтапное ограничение движения транспорта в ночное время.

Рената Валеева