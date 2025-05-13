Татарстанцы предстанут перед судом за хищение комбикорма на 14 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Группа жителей Татарстана предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ Следкома России по Татарстану. Ранее прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу.

По версии следствия, в период с января по декабрь 2023 года работники филиала №2 ООО «МТК «Ак Барс» и ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», действуя в составе организованной группы, похитили комбикормовую продукцию птицеводческого комплекса на общую сумму свыше 14 млн рублей.

Схема хищения заключалась в следующем: при транспортировке товара между организациями часть груза оставлялась на складе, а покупателям доставлялся неполный объем заказа. Злоумышленники, используя служебное положение нескольких соучастников, работавших в организации заказчика, беспрепятственно проходили контрольное взвешивание поставленной продукции. Похищенный комбикорм в дальнейшем был реализован обвиняемыми третьим лицам.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Рената Валеева