Волков и Федоров из казанского «Зенита» вызваны в сборную России

Фото: Мария Зверева

Стал известен состав сборной России по волейболу на тренировочный сбор в Китае.

В окончательный список для поездки попали два игрока «Зенита-Казани»: доигровщик Дмитрий Волков и либеро Илья Федоров. Всего в Китай под руководством Константина Брянского отправятся 14 волейболистов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сборная России впервые проведет тренировочный сбор в Китае. Тренировки пройдут с 15 по 25 мая в городе Нинбо, где в нынешнем сезоне состоится волейбольный Финал Лиги наций.



Российская сборная остается под санкциями и пропускает официальные международные турниры с весны 2022 года.

Зульфат Шафигуллин