Корстин ответила Перасовичу и другим тренерам, критикующим судейство в Единой лиге

Фото: Динар Фатыхов

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала критику арбитража, звучавшую в адрес судей в полуфинальных сериях плей-офф. Напомним, что ранее недовольство работой судей высказывали главные тренеры «Локомотива-Кубань» и УНИКСа, а также президент «Уралмаша».

— Есть пункт регламента Единой лиги, который запрещает обсуждать судейство. Многие тренеры и игроки комментируют работу арбитров на эмоциях, детально не проанализировав эпизоды. На мой взгляд, такая критика выглядит деструктивной, — заявила Илона Корстин в интервью «СЭ».

Корстин подчеркнула, что чрезмерное внимание к судейским решениям отвлекает команды от игры.

— Когда игроки, тренеры или клуб начинают фокусироваться только на судейских решениях, они теряют концентрацию на самой игре, на баскетболе. Это ведет к недовольству и негативу. Судейские решения — это тоже часть игры. Судьи — это живые люди, которые ошибаются, как и игроки, не забивающие открытые броски или совершающие потери, — сказала она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После второго матча серии УНИКСа с ЦСКА главный тренер казанской команды Ведимир Перасович выразил свое недовольство судейством.

— Непонятен был критерий фолов, которые фиксировались в нашу сторону. Это не дало нам сыграть в свой баскетбол, — сказал он. Перасович подчеркнул, что его команда просит лишь об одном — «отнеситесь с тем же уважением, что к ЦСКА, этого будет достаточно».

Корстин заявила, что Лига предпринимает меры для обеспечения качественного судейства.

— Если судьи допускают много недочетов или делают ошибку, которая влияет на исход матча, то таких арбитров мы больше не назначаем. И работают те рефери, которые могут выдержать уровень давления, уровень баскетбола. Сейчас самые важные матчи сезона, и все решают мелкие детали. Мы это прекрасно понимаем, — заключила она.

Ранее Корстин ответила, чего не хватает УНИКСу в полуфинальной серии с ЦСКА в плей-офф турнира.

Рената Валеева