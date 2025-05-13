Госдума утвердила требования к локализации автомобилей для такси

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Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси.

Согласно документу, для внесения автомобиля в реестр такси необходимо выполнить одно из условий: набрать количество баллов локализации, установленное правительством для госзакупок либо произвести автомобиль в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. С 1 января 2033 года единственным критерием станет уровень локализации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Закон предусматривает послабления для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Требования не будут применяться в Калининградской области и Сибирском федеральном округе до 1 марта 2028 года, а в регионах Дальневосточного федерального округа — до 1 марта 2030 года.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Напомним, что недавно группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий введение отдельных штрафов для легкового такси за отсутствие полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

Матвей Гавриков