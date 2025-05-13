Банк России опубликовал курс валют на среду, 14 мая
Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 14 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар опустился на 0,34 рубля, юань — на 0,02 рубля, евро — на 0,42 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,55 рубля;
- евро — 89,7 рубля;
- юань — 11,16 рубля.
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