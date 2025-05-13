Европарламент начал расследование поездки евродепутатов в Москву на 80-летие Победы

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Европарламент инициировал расследование визита группы из пяти евродепутатов в Москву во время празднования 80-летия Победы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Лукаса Панайоту.

Делегация, в которую вошли представители Словакии, Германии, Чехии и Кипра, прибыла в российскую столицу для выражения несогласия с политикой ЕС и Европарламента в отношении России. В ходе визита парламентарии встретились со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и другими российскими политиками.

— За последние три года ЕС лишь отправляет оружие и деньги на Украину, чтобы они воевали с русскими, и ничего более, — заявил Панайоту.

Кипрский депутат опубликовал серию видеороликов на эту тему, где выступил за дипломатическое решение конфликта и назвал русских братьями. Один из роликов на английском языке набрал более 600 тысяч просмотров.

Напомним, что Евросоюз намерен предложить в июне меры по запрету импорта российского газа к 2027 году. Запрет коснется всего импорта газа по новым сделкам с Россией и уже имеющимся спотовым контрактам.



Матвей Гавриков