Келлог и Уиткофф ограничатся наблюдением за переговорами между Россией и Украиной в Стамбуле

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США отправят спецпосланника президента Стивена Уиткоффа и спецпосланника по Украине Кита Келлога в Стамбул, где планируются переговоры по украинскому вопросу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным CNN, решение о личной поездке президента США Дональда Трампа в Стамбул, где потенциально могут состояться контакты между представителями России и Украины, пока не принято. Представитель американской администрации заявил телеканалу, что поездка Трампа может состояться, если в переговорах примет участие президент России Владимир Путин.

Ранее, 12 мая, Трамп выразил готовность отправиться в Стамбул, если это будет способствовать урегулированию конфликта на Украине.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий, начиная с 15 мая в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам в Турции, ожидая прекращения огня с 12 мая.

Зеленский заявил, что 15 мая в Анкаре вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будет ожидать президента России Владимира Путина для переговоров о «безусловном прекращении огня».

Рената Валеева