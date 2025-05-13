Россияне теперь могут расплачиваться картами «Мир» в Иране

Фото: Михаил Захаров

Второй этап интеграции платежных систем России и Ирана успешно завершен, что позволяет российским гражданам совершать покупки на территории Ирана, используя карты «Мир». Об этом сообщил ЦБ Ирана.

— Состоялась презентация второго этапа интеграции иранской сети Shetab и российской сети «Мир»... Отныне российские туристы и бизнесмены могут совершать покупки через системы приема платежей в магазинах на территории Ирана, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте.



Помимо Ирана, еще одна страна намерена расширить возможности использования карт «Мир». Недавно стало известно, что Куба планирует ввести повсеместную оплату российскими картами. В настоящее время «Мир» принимают около 20 тысяч гостиниц и торговых точек на Кубе. Однако в ближайшем будущем отечественный «пластик» будет работать повсеместно.

Рената Валеева